Crònica del torneig de Nadal d’escacs a Solsona

El proppassat dissabte 20 de desembre el gimnàs del col·legi Setelsis va viure una competició entre alumnes del col·legi Setelsis, escola Vinyet, escola Patrocini, Club Elefant de Solsona, Club Cardona, Club Súria, Institut Francesc Ribalta de Solsona, així com alumnes de tecnificació i convidats.
Com en anteriors edicions, amb tots els inscrits, es van conformar 3 grups segons nivell.
El grup A van formar-lo 24 participants, en 4 equips de 6 jugadors cadascun:
Cardona, capitanejat per Oriol Colet
Setelsis, capitanejat per Josep Viladrich
Vinyet, capitanejat per Marc Leal
Súria, capitanejat per Carla Prieto
I la victòria fou clara pels cardonins.
El grup B va ser un grup tancat individual de 16 jugadors. Després de 3 rondes i un sistema suís, la classificació va acabar encapçalada per Sam Pujol i Carles Albareda, invictes, i que només un mínim puntet en Buchholtz va desempatar-los.
El grup C, amb 20 participants per parelles, també va disputar 3 rondes a sistema suís. La victòria fou per Jordi Vilanova i Júlia Albareda, invictes, seguits ben de prop per Aina Angrill i Aleix Clop, Blanca Lliro i Clara Balletbó, i Biel Murgia i Aran Gual.
L’entrega de premis va comptar amb l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i el regidor d’esports, Joan Parcerisa. Al final, independentment de la classificació, tots els nens i nenes van endur-se a casa un detall i ganes de participar en el proper.
Cal agrair a tots els que ho han fet possible:
A les col·laboradores en tota l’organització, fotografia i preparació de premis: Maite González, Rosó Barrera, Alba Bringues, i Olga Lidia Acosta De La Riva. Sense elles, no hauria estat l’èxit que ha estat.
Als àrbitres: Alan Aguilar, Ricardo Rojas, Lucas de la Riva e Ivet.
Als patrocinadors: Ajuntament de Solsona, La Vella Flor, Restaurant el Ral, Cafès Gener, Tony's Pizza i perruqueria Tània. Amb una menció especial per a Toni Gener, que des de fa 10 anys aposta pels escacs a la nostra zona, i per a la Judit Gisbert, que ha mostrat, un cop més, el seu suport personal i el de l’ajuntament a la promoció dels escacs i el seu valor sòcio-educatiu.