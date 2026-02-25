Lluitant contra l'adversitat

Els Elefants, el proppassat diumenge, en la sisena jornada de lliga catalana d’escacs, van encaixar noves derrotes.
L'Elefant A va caure derrotat per la mínima 5-3 amb l’Ivars, que va alinear l’equip de gala, per assegurar la victòria i així poder apropar-se al podi i aconseguir invitació a pujar a Preferent. L’Elefant segueix cuer...
L’Elefant A va alinear Tordesillas, Montraveta, Manzano, Rovira, Merino, Cercós, Viladrich, i Leal. Les partides van anar així:
Manzano no va poder superar un atac despietat del contrincant gairebé 300 punts ELO superior.
Merino, davant un rival 150 punts ELO superior, va fer unes meritòries taules. Després de perdre la iniciativa en l’obertura, va saber trobar dos cops tàctics seguits d’entrega de qualitat material per arribar a una posició d’escac continu.
Leal, el solsoní més jove, se les va veure amb el rival més veterà, i 300 punts ELO superior. Tot i el handicap de l’experiència, la partida fou igualada. Valent, va refusar l’oferiment de taules en un final de torres i peons, que va conduir amb destresa fins a la victòria.
Cercós va fer una de les seves millors partides. Va dominar el joc de fianchettos i una columna oberta, fins a situar un peó passat que decantaria la partida.
Rovira va perdre la partida per matisos... En un final amb alfil i dos peons contra tres peons. Com a mínim, tenia les taules a tocar.
Viladrich va disputar una partida molt igualada. L’avantatge solsoní inicial va ser contrarestat, però a costa de gastar molt de temps el rival. Quan tenia cert desavantatge, però el rival només comptava 4 minuts de rellotge, va provocar una posició de rei ofegat.
El marcador inicial favorable, ja era 3-3, i acabaria amb derrota, però ben digna.
Tordesillas, va errar en el plantejament de la variant semioberta de l’obertura, i sense trobar després un pla de contrajoc, ho va pagar car...
Montraveta, contra un altre veterà dels escacs lleidatans, va portar la lluita fins al límit, tot i els gairebé 200 punts ELO d’inferioritat que tenia. El final es va escapar pels pèls...
L'Elefant B, va alinear Martí Arredondo, Jan Torrent, Lleïr Vialdrich i Aniol Puit. I de forma similar, va caure derrotat amb el Ponts 4-0, que té un equip que jugava a categoria Preferent l’any passat i, per raons extraesportives, ara juga a 3a. Després d’un inici de lliga dispers, ara vol recuperar posicions a la classificació i la diferència d’ELO de 300, 400 i 500 punts era del tot insalvable pels joves solsonins... Així, l’Elefant ha baixat a la 8a posició.
Com diu un proverbi rus, “Quaranta jugades bones no et garanteixen la victòria, però amb una de dolenta sol ser suficient per perdre.”
La propera setmana, els dos equips solsonins juguen a casa.
L’Elefant A rep el Mollerussa C, i l’Elefant B rep el Bellcaire. Sort!
Si voleu veure les partides i donar suport als solsonins, serà diumenge, a partir de les 9.30 i durant el matí, a la sala d’actes del Casal de Cultura.