Cara i creu dels Elefants en l’inici de la lliga d’escacs

El proppassat diumenge 18 de gener arrencava la lliga catalana d’escacs, en que la primera jornada ha tingut cara i creu pels dos equips de l'Elefant de Solsona, en els seus respectius desplaçaments.
L’Elefant A va alinear Sendarrubias, Tordesillas, Montraveta, Manzano, Rovira, Viladrich, Cercós, i Merino. Tots els solsonins van tombar el rei, excepte el jove Josep Viladrich, que té un futur prometedor.
El resultat no fa justícia a la igualtat que van tenir totes les partides. De fet, el 3-0 inicial es va trencar amb la victòria de Viladrich, que després d’alternances en l’avantatge, va “regalar un peó enverinat”, que obria camí a les torres i teixia mat en 3 jugades.
Amb un parcial de 4-1, encara hi havia opcions, si bé mínimes, d’empat, si els tres primers taulers s’inclinaven solsonins. Però, amb el pas del temps, s’esvaïren, fins que passades les 4 hores de joc, Sendarrubias era el darrer en rendir-se.
Queda molta lliga, l’Elefant probablement ha topat amb el rival més dur, el Bellpuig, que ha mostrat les seves credencials de cara a la victòria de la competició, liderat per un històric dels escacs lleidatans, Ramon Verdés.
L’Elefant B va alinear Martí Arredondo, Jan Torrent, Lleïr Viladrich i Aniol Puit.
La visita a Vallfogona de Balaguer, ni que sigui contra el filial C, sempre fa respecte perquè és una vila amb on la seva gent porta els escacs en l’ADN. Un 2% de la seva població juga federada!
El matx va començar amb el cop tàctic de l’Aniol, amb el mat del pastor. Seguidament, el Lleïr, tot i portar les peces negres, va sortir agressiu i aconseguia deixar el rei adversari al mig del tauler i desprotegit, que seria víctima de mat jugades després.
El Jan va dominar la partida des de bon inici, però la bona defensa del contrincant resistia. Un cop tàctic d’alfil, permetia la combinació de les seves dues torres per fer escac i mat.
La darrera partida fou el primer tauler, entre el Martí i la Rut, llarga, igualada, amb oferiments de taules creuats, i alhora, alternança d’avantatges, que es va decidir en el final de peons, que el solsoní va aconseguir coronar.
Creiem que el resultat és una prova de la bona feina que s’està fent amb els jugadors més joves a Solsona.
Amb aquests resultats tan inflats, probablement la primera frase dels perdedors sigui la de Lisa Lane (1933-2024), campiona d’escacs femenina d’EEUU 1959, i que va ser portada de Sports Illustrated abans que Bobby Fischer!, "Odio qualsevol que em guanyi".
La propera setmana, els dos equips solsonins juguen a casa. Si voleu veure les partides i donar suport als solsonins, serà diumenge, a partir de les 9.30 i durant el matí, a la sala d’actes del Casal de Cultura.