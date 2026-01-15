Inici de la lliga catalana d’escacs

Ara que la geopolítica i el món mundial son comparats a un tauler d’escacs, aquí amb l’inici d’any, comença una nova temporada de la lliga catalana d’escacs.
L’afició dels escacs a Solsona segueix ben viva i creixent. Novament, l’Elefant de Solsona, amb nous jugadors federats, ha configurat dos equips.
L’Elefant A, el primer equip, jugarà a Primera Provincial de Lleida contra els equips de Balàfia, Bellpuig, Ivars d’Urgell, Juneda, Lleida C, Mollerussa B, i Pardinyes B.
L’Elefant B, l’equip jove, jugarà a Tercera Provincial de Lleida contra equips també filials de les poblacions de Les Borges Blanques, Lleida (Pardinyes -amb dos filials- i Flanc de dama), Mollerussa, Tàrrega i Vallfogona de Balaguer.
Ambdós equips debuten a fora contra el Bellpuig i el Vallfogona de Balaguer C.
En posteriors jornades, les partides a casa seran els diumenges al matí, a la sala d’actes del Casal de Cultura.
Abans de l’inici de la competició, ens podem permetre la distensió d’una reflexió de Jennifer Shahade (1980; dos cops campiona femenina dels EEUU): “Els escacs no són relaxants; és estressant fins i tot si guanyes.”
SORT als dos equips!