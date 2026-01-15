15 de gener de 2026

Inici de la lliga catalana d’escacs

L’Elefant A, el primer equip, jugarà a Primera Provincial de Lleida i l’Elefant B, l’equip jove, jugarà a Tercera Provincial de Lleida

  • Escacs l'Elefant

Publicat el 15 de gener de 2026 a les 07:27

Ara que la geopolítica i el món mundial son comparats a un tauler d’escacs, aquí amb l’inici d’any, comença una nova temporada de la lliga catalana d’escacs.

L’afició dels escacs a Solsona segueix ben viva i creixent. Novament, l’Elefant de Solsona, amb nous jugadors federats, ha configurat dos equips.

L’Elefant A, el primer equip, jugarà a Primera Provincial de Lleida contra els equips de Balàfia, Bellpuig, Ivars d’Urgell, Juneda, Lleida C, Mollerussa B, i Pardinyes B.

L’Elefant B, l’equip jove, jugarà a Tercera Provincial de Lleida contra equips també filials de les poblacions de Les Borges Blanques, Lleida (Pardinyes -amb dos filials- i Flanc de dama), Mollerussa, Tàrrega i Vallfogona de Balaguer.

Ambdós equips debuten a fora contra el Bellpuig i el Vallfogona de Balaguer C.

En posteriors jornades, les partides a casa seran els diumenges al matí, a la sala d’actes del Casal de Cultura.

Abans de l’inici de la competició, ens podem permetre la distensió d’una reflexió de Jennifer Shahade (1980; dos cops campiona femenina dels EEUU): “Els escacs no són relaxants; és estressant fins i tot si guanyes.”

SORT als dos equips!

