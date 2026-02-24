Sancho Ayala puja a un dels podis de la Volta al Pantà d'Utxesa

Utxesa, al Segrià, ha acollit aquest cap de setmana la 12a edició de la mítica cursa a peu Volta al Pantà. La prova ha reunit unes 700 persones entre les curses de 10 i 6,5 quilòmetres, la caminada i les curses infantils.
L'atleta solsoní Sancho Ayala, que corria els 10 quilòmetres representant als Fondistes del Solsonès, ha fregat el podi de la general, ja que ha arribat en quart lloc amb un temps de 00:36:48, a 2 minuts i 24 segons del primer. No obstant, aquest resultat li ha permès fer podi en la seva categoria màster.
El recorregut llarg ha tingut com a vencedors a Rosamari Carulla (Altan Wear), amb un temps de 39 minuts i 45 segons, i Xavier Tomasa (Ironwill Pro), amb un temps de 34 minuts i 24 segons. En categoria masculina, Joan Lladós (AA Els tres Tossals) i l'independent Òscar Plaza han completat el podi en segona i tercera posició, respectivament. Pel que fa a la categoria femenina, Maria José Varón i Núria Saperas han pujat al segon i tercer esglaó del podi.
Els corredors independents Juanma Fernández i Marta Gort han estat els més ràpids de la prova curta, seguits per Sergio Ráfales i Alejandro Renales (Almiramar), i Raki Garsaball (Pons Thai Runners) i M. Carme Altisent (CE Linyola), respectivament.