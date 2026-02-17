L'atleta solsoní Sancho Ayala, bronze als 10K als Campionats d'Espanya

Aquest passat cap de setmana es van disputar a Eivissa els campionats d'Espanya absolut i màster dels 10 Km en ruta. El nostre rècordman solsoní Sancho Ayala, del Club Atlètic Manresa,va tornar a fer podi demostrant el seu nivell en la categoria màster de més 55 anys. Ayala va fer un temps de 35:04, a un segon d'aconseguir la plata i a mig minut de l'or. De 376 atletes inscrits, la delegació catalana en va aportar 35.
En categoria absoluta, Idaira Prieto (32:11) i Abdessamad Oukhelfen (27:52), són els nous campions d'Espanya de 10 km
Podi M55
1 JOSE RAMON ARREDONDO PEREZ Atletismo Maracena 34:34
2 DIEGO LARA GARCIA At Campisur 35:03
3 SANCHO AYALA ABAD Avinent Manresa 35:04
Bon paper dels catalans
Abdessamad Oukhelfen i Santiago Catrofé van pujar al podi del Campionat d’Espanya 10 K celebrat a Eivissa. L’atleta reusenc aconseguia la victòria amb rècords dels campionats i marca de 27:52, en una cursa on va demostrar el seu nivell ascendent de forma, després de la temporada de cros. Oukhlefen va tenir la companyia al podi de Santiago Catrofé. El nostre rècordman per excel·lència acabava en segona posició, amb 28:02.
Oukhelfen i Catrofé van ser els atletes més destacats al Campionat d’Espanya d’Eivissa. L’andorrà Nahuel Carabaña, campió català de 5 K, va acabar 13a posició amb 28:50. A nivell femení, Clara Las Heras va aconseguir acabar en la 14a plaça amb 34:14 i marca personal, la millor atleta catalana classificada. Àmbar Tomàs va ser 23a amb 35:12, mentre que Ruth Martí va acabar en 26a posició amb 35:39.
També cal apuntar les medalles màster. A banda del solsoní Ayala, en la categoria F55, Ana Esther Fidalgo es va endur la plata amb 44:17, mentre que Victòria Gonzàlez va sumar el bronze amb 45:30, totes dues atletes del CD Mataró Pérez. A M75, doblet català, amb la plata de Josep Masó amb 49:40 i MMP i el bronze de Prudenció Pérez amb 55:22.
·