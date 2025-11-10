L'atleta solsoní Sancho Ayala triomfa a la Volta a l'Estany d'Ivars

La Volta a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, una cita esportiva ja consolidada en el calendari del Pla d’Urgell, ha celebrat aquest diumenge 9 de novembre la XVI edició amb 911 participants entre les diferents modalitats. L’organització va a càrrec del Club Atlètic Ivars, amb el suport de voluntaris i patrocinadors.
La prova manté el format de les últimes edicions, amb carreres de 10 i 7 quilòmetres, a més d’una modalitat adaptada per a participants en cadira de rodes. La sortida va ser a les 10 del matí davant l’ajuntament d’Ivars, i pocs minuts després arrancaren els participants de la caminada popular, la quarta i última modalitat a participar.
El recorregut, que envolta l’estany i combina un 60% de camins de terra i un 40 per cent d’asfalt, ofereix variants segons la distància escollida, per algunes de les rutes que envolten l’estany que comparteixen Ivars i Vila-sana.
L'atleta solsoní Sancho Ayala, amb la samarreta dels Fondistes del Solsonès, va demostrar una vegada més la seva bona forma, arribant en primera posició a la cursa dels 10 Km, amb un temps de 35 minuts i un segon, per davant de l'atleta local Joan Valls, a deu segons, i de l'independent Jordi Trepat, a 21 segons.
Els participants reberen una samarreta sense mànigues confeccionada per la firma Tugawear i la tradicional bossa del corredor. En acabat, tots els assistents pogueren gaudir d’un entrepà. Els trofeus per als guanyadors han estat elaborats per l’artista local Erik Schmitz, i la jornada comptà amb l’animació musical dels Tabalers de Bellpuig, que posaren ritme a l’ambient festiu.
Podi masculí
1 SANCHO AYALA ABAD FONDISTES SOLSONES 00:35:01
2 JOAN VALLS RAMON CA IVARS 00:35:11
3 JORDI TREPAT INDEPEND. 00:35:22