L'Orfeó Nova Solsona llueix en un muntatge inèdit la universalitat del Nadal

Davant una Catedral plena de gom a gom, l'Orfeó Nova Solsona ha ofert el que és ja tot un clàssic de les festes per als solsonins i solsonines, el concert de Nadal. Més de 300 persones han gaudit d'un muntatge inèdit cantat en dotze idiomes diferents, articulat per un relat narratiu i amb l'acompanyament de músics en algunes de les cançons.
Sota el títol "Diari de viatge", aquest Nadal, l'Orfeó Nova Solsona ha proposat anar de viatge i fer la volta al món!
Agafeu bufanda, guants i el sac de dormir. I, el més important, un dietari per anar-hi apuntant tots els records i recollir cadascuna de les tradicions sobre com es viuen aquestes festes en diferents indrets de la Terra.
A través d'un recorregut musical passaren per Occitània, França, Itàlia, Àustria, Ucraïna, Romania, l'Orient Mitjà, l'Amèrica del Sud, els Estats Units i Nigèria, fins a retornar a casa, amb l'arbre a la plaça Major i el Tió i poder menjar unes quantes neules i torrons amb la família. En aquest concert, L'Orfeó, dirigit per Joan Boix, ha estat acompanyat per Marc Castellà al piano, Montse Cots al clarinet, Maria Boix al clarinet, Moisès Riba al bombardí i Andreu Moreno a la percussió. Els textos han anat al càrrec d'Anna Montraveta i la narració de Paula Jané.
Repertori del CONCERT DE NADAL
Cantique de Noel (França) ADOLPHE ADAM Harm. Giacorno Mezzalira
La cambo me fai mau (Occitània) Tradicional provençal
Tu scendi dalle stelle (Itàlia) ALFONSO MARIA DE LIGUORI
Es wird scho glei dumpa (Àustria) Harm. Alexander Langer
Nova radist' sala (Ucraïna) Yergen Sokhatskyy
O, ce veste minunata (Romania) Pol Solé Angrill
Laylat Al-Milad (Orient Mitjà) Arr. Beth Thompson
Carnavalito de Nochebuena (Bolívia) Harm. Ramón Gutierrez del Barrio
Huahuanacá. (Andes) Harm. Poire Vallvé
Judea: A virgin Unspotted (Estats Units) WILLIAM BILLINGS
Amen! Go tell it on the mountain! (Estats Units) Arr. Mary McDonald
Betelehemu (Nigèria) VIA OLATUNJi i WENDELL WHALUM Arr. Barrington Brooks
El Noi de la Mare Harm. Ernest Cervera