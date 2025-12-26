26 de desembre de 2025

L'Orfeó Nova Solsona llueix en un muntatge inèdit la universalitat del Nadal

Més de 300 persones omplen la Catedral de Solsona en el tradicional concert de Nadal que enguany ha donat la volta al món

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 09:00

Davant una Catedral plena de gom a gom, l'Orfeó Nova Solsona ha ofert el que és ja tot un clàssic de les festes per als solsonins i solsonines, el concert de Nadal. Més de 300 persones han gaudit d'un muntatge inèdit cantat en dotze idiomes diferents, articulat per un relat narratiu i amb l'acompanyament de músics en algunes de les cançons.

 

Sota el títol "Diari de viatge", aquest Nadal, l'Orfeó Nova Solsona ha proposat anar de viatge i fer la volta al món! 

 

Agafeu bufanda, guants i el sac de dormir. I, el més important, un dietari per anar-hi apuntant tots els records i recollir cadascuna de les tradicions sobre com es viuen aquestes festes en diferents indrets de la Terra. 

 

A través d'un recorregut musical passaren per Occitània, França, Itàlia, Àustria, Ucraïna, Romania, l'Orient Mitjà, l'Amèrica del Sud, els Estats Units i Nigèria, fins a retornar a casa, amb l'arbre a la plaça Major i el Tió i poder menjar unes quantes neules i torrons amb la família. En aquest concert, L'Orfeó, dirigit per Joan Boix, ha estat acompanyat per Marc Castellà al piano, Montse Cots al clarinet, Maria Boix al clarinet, Moisès Riba al bombardí i Andreu Moreno a la percussió. Els textos han anat al càrrec d'Anna Montraveta i la narració de Paula Jané.

 

Repertori del CONCERT DE NADAL 

Cantique de Noel (França) ADOLPHE ADAM Harm. Giacorno Mezzalira 

La cambo me fai mau (Occitània) Tradicional provençal 

Tu scendi dalle stelle (Itàlia) ALFONSO MARIA DE LIGUORI 

Es wird scho glei dumpa (Àustria) Harm. Alexander Langer 

Nova radist' sala (Ucraïna) Yergen Sokhatskyy 

O, ce veste minunata (Romania) Pol Solé Angrill 

Laylat Al-Milad (Orient Mitjà) Arr. Beth Thompson 

Carnavalito de Nochebuena (Bolívia) Harm. Ramón Gutierrez del Barrio 

Huahuanacá. (Andes) Harm. Poire Vallvé 

Judea: A virgin Unspotted (Estats Units) WILLIAM BILLINGS 

Amen! Go tell it on the mountain! (Estats Units) Arr. Mary McDonald

Betelehemu (Nigèria) VIA OLATUNJi i WENDELL WHALUM Arr. Barrington Brooks 

El Noi de la Mare Harm. Ernest Cervera 

