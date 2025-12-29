Solsona convoca tres places d’agent de Policia Local

Avui l’Ajuntament de Solsona ha obert la convocatòria de selecció per a proveir tres places d’agent de Policia Local i constituir una borsa de treball. Dos dels llocs vacants es cobriran per concurs-oposició i un, per primera vegada, mitjançant mobilitat horitzontal interadministrativa, per a funcionaris de carrera a qui els interessi fer un canvi de destí.
El consistori ha modificat l’oferta d’ocupació per a l’exercici 2025 amb la incorporació de tres places que han quedat vacants al llarg de l’any i la cobertura de les quals resulta urgent. Amb la finalitat d’agilitzar al màxim la contractació, la provisió d’aquests llocs es duu a terme mitjançant la modalitat del concurs-oposició lliure i la de mobilitat horitzontal interadministrativa. En cas que la plaça convocada pel torn de mobilitat no sigui coberta, s’afegirà automàticament a les de l’altre sistema per evitar dilacions.
Dos llocs addicionals
Així mateix, atesa la previsió en les properes anualitats, i amb la voluntat de donar una resposta àgil i planificada a les necessitats de personal, s’han incorporat a les bases dues places addicionals destinades a cobrir futures vacants que es puguin produir en les ofertes públiques d’oposició corresponents als exercicis 2026 i 2027. Actualment la plantilla del cos de la Policia Local de Solsona l’integren un caporal i dotze agents.
Per a les persones aspirants a l’oposició lliure, cal disposar del títol de batxillerat, tècnic o un altre d’equivalent o superior i tenir el permís de conduir de la classe B. En el cas de la mobilitat interadministrativa, cal ser personal funcionari de carrera d’un cos de policia i acreditar més de dos anys d’antiguitat en la mateixa categoria objecte de la convocatòria.
El procés de selecció, en el primer cas, consistirà en exercicis de coneixement de la llengua catalana, cultura general, una prova teòrica de tipus test, una prova física, una avaluació psicotècnica i un reconeixement mèdic. Igualment, el tribunal valorarà els mèrits acreditats, tant per antiguitat com per titulacions.
Per als aspirants al procés de selecció del concurs de mobilitat, es puntuaran els mèrits i les capacitats que s’acreditin i s’hauran de superar una prova de coneixements professionals, una altra de psicotècnica, proves aptitudinals, de personalitat i competències, un exercici de llengua catalana i el reconeixement mèdic.
Borsa de reposició
Les persones candidates que superin la fase d’oposició però que excedeixin el nombre de places convocades entraran a formar part d’una borsa de reposició per si es produeix alguna baixa voluntària o desqualificació. També podran ser nomenats agents interins. Les futures vacants en les ofertes públiques d’ocupació del 2026 o el 2027 s’adjudicaran l’any de la seva meritació a les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça.
Tant les bases com els enllaços a les tramitacions electròniques de sol·licitud d’accés a aquestes convocatòries estan disponibles al portal web de l’Ajuntament de Solsona.