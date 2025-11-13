Per què Barcelona té la primera policia local de l'Estat amb una unitat adscrita a la fiscalia?

La fiscalia de Barcelona incorporarà una nova unitat de la Guàrdia Urbana amb cinc agents i un sergent a principis d'any per reforçar la col·laboració en la investigació de delictes, especialment en la lluita contra la multireincidència. Així ho han anunciat aquest dijous la fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona després de signar el conveni de creació de la nova unitat de la Guàrdia Urbana adscrita a la Fiscalia Provincial. Els objectius principals del conveni són la millora de la coordinació entre el ministeri fiscal i la policia local en actuacions judicials i diligències urgents, donar suport als fiscals de guàrdia en procediments ràpids per delictes lleus i la recollida i tramitació d'informació clau sobre antecedents policials i penals.
La signatura del conveni l'han formalitzat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, al costat del tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, i la Fiscal Cap de Barcelona, Neus Pujal.
Collboni ha assenyalat que la creació de la nova unitat és un "pas històric" perquè permetrà que la Guàrdia Urbana de Barcelona es converteixi en la primera policia local de l'Estat que disposarà d'una unitat adscrita a la fiscalia. Segons han explicat l'Ajuntament i la fiscalia, la unitat comptarà amb cinc agents i un sergent i se situarà a la setena planta de les dependències de la fiscalia, a la Ciutat de la Justícia.
L'alcalde ha anticipat que es treballarà de manera més "ràpida" buscant "millorar la protecció de la ciutadania i la convivència als carrers" i una justícia "més àgil" i "eficaç". Collboni ha assenyalat que el conveni significa "un salt en la lluita contra la delinqüència" i en especial atenció, contra la multireincidència, i un "clar avís" a aquells que delinqueixen a la ciutat amb "una falsa sensació d'impunitat" que ara "té els dies comptats".
Amb aquest conveni, es pretén reforçar la col·laboració operativa i funcional en la investigació de delictes amb una unitat "fixa, permanent i estructurada" que permetrà "multiplicar la capacitat de resposta contra els delinqüents" reforçar el treball de la fiscalia, ha explicat l'alcalde.
Al seu torn, Bañeres ha dit que es tracta de "sumar, coordinar i buscar més eficàcia". "Tenir l'interlocutor a la porta del costat i la possibilitat que arribin les demandes i contestacions en un temps més ràpid agilitzarà la feina", ha resumit. "L'acord ens dona una major fluïdesa i optimització del rendiment dels esforços dels fiscals i els agents", ha afegit el Fiscal General, que ha defensat que el conveni estableix una relació que permetrà, a través d'un "equip multidisciplinari", agilitzar la comunicació, la localització de persones, el suport a les víctimes i, en definitiva, "donar a la fiscalia un paper més actiu en la seguretat ciutadania".
Per la seva banda, la Fiscal Cap de Barcelona també ha destacat que és un dia "històric" i ha celebrat la iniciativa de la fiscalia per incorporar una nova unitat de la Guàrdia Urbana: "La fiscalia no podia estar d'esquena a la Guàrdia Urbana".
Segons ha precisat Pujal, ara a Barcelona hi ha tres jutjats de guàrdia de detinguts per delictes lleus que tenen una vintena de senyalaments diaris. Alguns d'aquests, ha admès, s'acaben suspenent perquè són multireicidents, fet que obre una altra via judicial per delicte menys greu. Així, espera que el treball més proper amb la nova unitat de la Guàrdia Urbana contribueixi a una millor coordinació perquè els tres jutjats puguin celebrar els judicis que tenen.
"No és gens fàcil la determinació de la multireincidència", ha indicat Pujal, que ha assegurat que un dels problemes és el temps que triga l'enjudiciament del delicte: "Hem d'anar més ràpids i ser més eficaços". Alhora, també creu que la Guàrdia Urbana pot ajudar a localitzar víctimes, que sovint són estrangeres, o també amb investigacions.
En tot cas, la iniciativa no només millora la resposta davant delictes recurrents, sinó que també incrementa la protecció de les víctimes i agilitza la tramitació de diligències urgents. La nova unitat treballarà també en casos de violència de gènere i domèstica, amb actuacions de localització, protecció i derivació de víctimes i es coordinarà amb altres cossos policials per evitar duplicitats i garantir una gestió eficient dels casos.