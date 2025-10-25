Els Mossos consoliden el pla contra la multireincidència: 432 detinguts en sis mesos

El pla Kanpai s'ha consolidat com l'instrument clau dels Mossos per combatre la multireincidència amb un total de 432 detinguts en els seus primers sis mesos d'aplicació. En una entrevista amb l'ACN, Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de la Regió Metropolitana de Barcelona, ha defensat la necessitat de ser "implacables" amb els delinqüents "oportunistes" que fan del delicte "el seu modus vivendi". Alhora, ha assegurat que els arrestats acumulen una mitjana de vuit antecedents cadascun. La pressió policial ha reduït un 8% els fets relacionats amb la multireincidència a Barcelona i un 13% els comesos al metro.
La multireincidència és un dels reptes més persistents per a la seguretat a l’àrea metropolitana de Barcelona. La reiteració constant de delictes, especialment furts i robatoris, genera una percepció creixent d’inseguretat que afecta comerços, transport públic, zones d’afluència i punts turístics. Les causes són diverses i complexes, i tot plegat es veu agreujat per la saturació dels jutjats i tribunals que pateix la capital catalana.
Per posar fre a aquesta problemàtica, el mes d’abril passat els Mossos van començar a desplegar el pla Kanpai a la capital catalana i el seu entorn. Aquesta estratègia, que combina accions simultànies, intel·ligència policial i una estreta coordinació amb altres cossos, s’ha traduït en nou dispositius realitzats en 26 ciutats catalanes, amb la participació de més de 5.600 agents de diversos cossos policials i 4.200 dels Mossos. Com a resultat, s’han detingut 432 persones, que acumulen un total de 3.794 antecedents; s’han identificat 20.704 individus, amb 47.229 antecedents registrats, i s’han investigat 153 més, amb 927 antecedents.
Delinqüents oportunistes
Tello ha precisat que el perfil sobre el qual es posa el focus és el de delinqüents “amb alt risc de persistència”. En aquest sentit, ha destacat la feina transversal que es duu a terme i ha assegurat que “l’eix vertebrador” és la coordinació amb policies municipals, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Inspecció de Treball i seguretat privada.
Pel que fa a la tipologia delictiva, ha assenyalat que majoritàriament són lladres “oportunistes” que busquen cometre un furt o un robatori violent. Tot i que la majoria d’aquests fets passen al carrer, ha remarcat que també s’actua amb “dispositius quirúrgics” contra persones que cometen robatoris amb força a l’interior de domicilis, vehicles o establiments, així com contra lladres que utilitzen el patinet com a mitjà de fugida.
Tello ha explicat que els operatius s’han estès també a aeroports com els de Barcelona i Girona i a xarxes de transport, i ha afegit que en moltes d’aquestes intervencions sovint s’han inclòs comisos d’armes blanques. A més, ha assenyalat que un dels punts on s’ha posat especial interès és la xarxa de metro de Barcelona, una zona d’aglomeració de ciutadans que genera oportunitats per a aquests lladres.
Des de l’inici del pla Kanpai, s’han reduït els fets delictius comesos al metro un 13%. Segons Tello, aquest percentatge, sumat al descens del 8% dels fets delictius associats a la multireincidència a la capital catalana, evidencia que l’estratègia és efectiva.