La Policia Local de Solsona multarà qui surti al carrer amb el gos sense bosses i ampolla d'aigua 

L'ajuntament de Solsona engega una nova campanya per combatre l'incivisme vinculat als gossos. La Policia Local concentrarà esforços, a partir de dilluns i fins a final de mes, per verificar el compliment de la normativa per part de tothom que surti a passejar amb el gos. No només se sancionarà qui no reculli els excrements, sinó també aquelles persones amb gos que no portin bosses per a recollir-los i una ampolla d'aigua per diluir els orins.
Es recorda a tothom que surti amb un gos que, des del gener del 2023, l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics de Solsona obliga dur bosses i aigua al damunt, i que no fer-ho està tipificat com a falta greu i, per tant, sancionable amb multes de 100 a 600 euros.
S'han dut a terme moltes accions informatives sobre aquesta qüestió, però la problemàtica relacionada amb la brutícia provocada per gossos obliga el consistori a insistir, mitjançant sancions, en les conseqüències d'una tinença d'animals irrespectuosa i incívica, assenyala la regidora de Governació, Esther Espluga.
722 animals censats
Som conscients que la majoria de titulars de gossos són responsables, però hem constatat la proliferació d'excrements i orins, una percepció que ens ratifica la ciutadania en la majoria de les visites als barris, afegeix. I és que la població de gossos a Solsona augmenta any rere any. Així, el 2023 hi havia censats uns 600 individus en el registre municipal, mentre que actualment n'hi consten 722, un 20 per cent més.
La regidora de Governació lamenta que aquest augment del volum de gossos sembla que s'acompanya d'un relaxament en el compliment de la normativa que ha de garantir el civisme i el manteniment d'una ciutat neta. Daquí que es consideri necessari un control policial intensiu específic.
L'Ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics a Solsona es pot consultar en línia aquí. El Ple municipal va aprovar-ne la modificació el 2022 per incorporar-hi l'obligació de dur bosses i una ampolla d'aigua a sobre sempre que se surt amb el gos a la via pública. El març del 2023, la Policia Local va dur a terme una campanya informativa a peu de carrer a recordar-ho.