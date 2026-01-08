Els Catarres encapçalen la 37a Festa del Brut i la Bruta de Torà

La Festa del Brut i la Bruta de Torà dona el tret de sortida als carnavals els propers 6 i 7 de febrer amb Els Catarres com a cap de cartell, en una celebració que combina tradició amb grups musicals punters actuals del panorama català.
Una programació variada per a tots els públics
L'Associació Cultural el Brut i la Bruta presenta un cartell divers que inclou grups consolidats del panorama musical català: Els Catarres Banda Neon, K-ZU, i Ambauka, pensada pel públic familiar. A més dels concerts musicals, la festa manté actes presentats l’edició anterior com la Nit del Constantí i la Constantifarra, mantenint l'essència de la celebració amb la representació dels personatges de la Llordera i els seus gegants.
Una festa amb més de 350 anys d'història
La Festa del Brut i la Bruta té l’origen en l'antiga Festa de la Llordera, documentada al segle XVII. Aquesta celebració popular es duia a terme el Dijous Gras i ha mantingut els seus elements més característics al llarg dels segles: la tradició, la cultura i l'identitat local. La 37a edició reafirma aquest compromís amb la preservació del patrimoni cultural català.
La Festa del Brut i la Bruta 2026 ja té cartell!
La imatge gràfica es obra de Marc Volpini, autor del cartell de les dues edicions anteriors.
Una novetat molt especial, la dessuadora del Brut i la Bruta
Pensada per lluir-la durant els dies de festa, però també per portar la festa arreu i tot l’any. Còmoda, amb personalitat i amb l’essència del Brut i la Bruta perquè la festa no s’acabi mai.