S'obre el termini per al 50è Concurs de fotografia Carnaval Solsona – 35è Concurs de fotografia Resol

L’Associació de Festes del Carnaval recorda a tota la ciutadania que es manté obert el termini per participar en els concursos de fotografia del Carnaval.
Participants: Tota persona interessada.
Tema: El Carnaval de Solsona.
Tècniques: Qualsevol tècnica de fotografia en blanc i negre o color.
Presentació: El paper fotogràfic ha de ser com a mínim de 20x30, muntat damunt d’un suport rígid de 30x40.
Condicions: Les obres presentades no han d’haver estat premiades en cap altre concurs.
Identificació: Al dors de la fotografia cal anotar el títol i, en un sobre tancat: nom, adreça, telèfon, e-mail i títol. En cas de pertànyer a alguna societat fotogràfica també cal que hi consti.
Trameses: A DE COP MÈDIA.
C/St. Nicolau, 4. Solsona (25280, Lleida)
info@decopmedia.com
Termini d’admissió: 16 de gener de 2026.
Veredicte públic: 6 de febrer de 2026 (Entrega de Bojos).
Exposició: Durant la setmana de Carnaval.
Jurat: El formaran membres de l’Associació de Festes del Carnaval i experts i aficionats del món de la imatge.
Lliurament de premis: Les persones guanyadores o representants recolliran els premis exclusivament el dia de l’Entrega de Bojos, tret justificació per escrit, rebuda abans de l’entrega.
Premis:
1er. Premi 250 euros, portada del tríptic 2027 i trofeu.
2on. Premi 150 euros i trofeu
3er. Premi 100 euros i trofeu
Premi especial Resol, 200 euros i trofeu. A la millor fotografia del Ruc en motiu del 40è aniversari.
Notes:
Es podran recollir les obres no premiades 10 dies després de l’últim dia de l’exposició.
Les obres premiades quedaran en poder de l’organització, que es reservarà el dret de reproduir-les, esmentant l’autor.
Els premis podran declarar-se deserts a criteri del Jurat.
Els participants es responsabilitzaran de qualsevol reclamació per drets d’imatge.
Qualsevol imprevist serà resolt per la Comissió Organitzadora.
L’organització tindrà cura de la millor conservació de les obres, però no es farà responsable de qualsevol incident, que de manera involuntària puguin patir.
El fet de participar comporta l’acceptació d’aquestes bases.
Aquestes bases anul·len les bases anteriors.