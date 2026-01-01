L'Orfeó Nova Solsona recupera la Cantada de Nadales al carrer

El recorregut sortirà del portal del Castell a les 7 de la tarda. L’Orfeó recupera aquest format durant les festes de Nadal després d’haver substituït els darrers anys aquesta activitat per la seva participació a la Fira del Tió.
En el transcurs del recorregut es podran escoltar diferents nadales ben conegudes com Joia en el Món, Els Àngels a la Glòria, Santa Nit, El Trineu, El Noi de la Mare, Fum, fum, fum, La Pastora Caterina o El Rabadà. L’activitat és gratuïta i oberta a tots els públics.
Més de 300 persones omplen la catedral per donar la volta al món amb l'Orfeó
El dia de Nadal, la catedral de Solsona es va omplir en el tradicional concert de Nadal que l'Orfeó Nova Solsona ofereix cada any. Diari de viatge era la proposta musical d'enguany que convidava al públic a recórrer diferents indrets del món a través d'un relat narratiu escrit per Anna Montraveta i interpretat per Paula Jané que, des de dalt d’un petit escenari i encarnant el rol de viatgera, anava llegint els extractes d'un dietari on es reflectien les tradicions nadalenques de diferents indrets.
Aquesta ruta imaginària va passar per Occitània, França, Itàlia, Àustria, Ucraïna, Romania, l’Orient Mitjà, l’Amèrica del Sud, els Estats Units i Nigèria, fins a tornar a Solsona amb cançons interpretades en dotze idiomes diferents.
La posada en escena va incloure una sèrie de moviments per part dels cantaires de l’Orfeó que van fer entrada a la catedral pels passadissos de la nau central i fins arribar davant de l’altar, des d’on van oferir les obres que integraven el programa del concert. Els membres del cor van aprofitar l’ocasió d’aquest muntatge tan especial per oferir canvis de posicions i, fins i tot, incorporar coreografia en alguna d’aquestes cançons.
L’Orfeó, sota la direcció de Joan Boix, va comptar amb l’acompanyament de Marc Castellà (piano), Montse Cots (clarinet), Maria Boix (clarinet), Moisès Riba (bombardí) i Andreu Moreno (percussió).
Aquest concert ha estat possible gràcies a diferents persones de l’Orfeó que han contribuït a idear-lo -des de la proposta del repertori, fins a la creació de l’escenografia, el guió i els moviments- a través de diferents comissions que han treballar per pensar-lo i cuidar-ne tots els detalls.
L’entitat se sent molt satisfeta del resultat final d’aquest projecte i està molt agraïda amb les felicitacions rebudes per part dels assistents.