El Carnaval de Solsona i l'Institut d'Estudis Ilerdencs lliguen un acord econòmic de col·laboració per tres anys

El conveni ha estat aprovat pel Consell Rector de l’IEI, de 19 de novembre de 2025. Un conveni que té com a objecte atorgar directament una subvenció a l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona per atendre les despeses derivades de producció i comunicació d’esdeveniments culturals en el marc del Carnaval de Solsona en els exercicis 2025, 2026 i 2027.
La finalitat d’aquesta col·laboració és contribuir econòmicament a la celebració del Carnaval de Solsona, amb l’objectiu de donar suport a la consolidació i projecció d’una de les festes populars més representatives i singulars de Catalunya. Aquesta actuació contribueix de manera destacada a la preservació i difusió del patrimoni cultural immaterial, i esdevé un element clau en la promoció de la cultura tradicional i la cohesió social del territori.
Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquest conveni, la despesa corrent, no de inversió, que de manera indubtable respon a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, i es realitzi en el termini i les condicions que determinen les clàusules del conveni.
Previsió de costos i quantia de les subvencions
L’IEI es compromet a atorgar, directament, a l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona una subvenció per import total de 60.000 euros per la realització de les activitats descrites en l’objecte del present conveni, dels exercicis 2025, 2026 i 2027 d’acord amb el detall següent:
- 2025: 20.000 euros
- 2026: 20.000 euros
- 2027: 20.000 euros
Sobre l'Institut d'Estudis Ilerdencs
L’IEI és una entitat que té com a objecte l’impuls de la cultura, en la seva qualitat d’actiu compartit i d’element enriquidor de tota la societat, en col·laboració amb els diferents ens locals, als quals presta assistència i assessorament econòmic i tècnic, i les entitats culturals, centres d’estudis i institucions científiques i acadèmiques del seu àmbit territorial. Aquest impuls de la cultura també comporta la projecció arreu del bé comú que suposa la singularitat cultural de la nostra demarcació.
L’IEI exerceix de forma descentralitzada les competències pròpies de la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i assistència als ens locals per la promoció de les activitats i equipaments culturals que la normativa atribueix, així com aquelles que assumeixi per delegació, encàrrec de gestió o per qualsevol altre mecanisme interadministratiu. En el marc d’aquestes competències, correspon a l’IEI desplegar les funcions de promoció, coordinació i el suport a accions de foment de la cultura.
Sobre el Carnaval de Solsona
L’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1983, és la responsable de l’organització i gestió del Carnaval de Solsona, una de les celebracions populars més emblemàtiques i singulars del calendari festiu català. La ciutat de Solsona va ser l’any 1971 el primer municipi de l’Estat en recuperar aquesta festivitat tradicional, documentada des del segle XVI, tot i la seva prohibició durant el règim franquista.
Al llarg de més de cinquanta anys, el Carnaval de Solsona ha esdevingut un referent identitari i cultural per a la ciutadania, amb la consolidació d’elements propis com els gegants i gegantons, l’acte de la Penjada del Ruc, l’arribada del Rei Carnestoltes, la recepció del Matarruc d’Honor i el Carnaval Infantil, entre d’altres. La festa, organitzada íntegrament a través del voluntariat i amb una àmplia implicació del teixit associatiu local, afavoreix la cohesió social i intergeneracional, i reforça el sentiment de pertinença a través de la participació activa de la població. Així mateix, el Carnaval de Solsona genera un notable impacte cultural i turístic, atraient anualment milers de visitants que s’interessen per conèixer i gaudir d’un patrimoni festiu viu, singular i arrelat al territori.
L’activitat que realitza l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona és una actuació objecte de subvenció per la seva excepcionalitat, atès que es tracta d’una actuació singular i d’interès cultural, fortament arrelada al territori, que contribueix a la preservació i difusió del patrimoni cultural immaterial a través de la recuperació d’elements tradicionals i folklòrics. El Carnaval de Solsona s’ha consolidat com una de les festes més representatives del patrimoni festiu català.