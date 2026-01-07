07 de gener de 2026

La Confraria del Claustre lliura els ajuts socials del 2024 i 2025

Dissabte, 3 de gener es va fer l’acte de lliurament dels ajuts que la Confraria del Claustre adreça a entitats socials, en un acte a la sala de la Vint-i-quatrena, amb la presència de les 7 entitats socials que van concórrer a la convocatòria

Publicat el 07 de gener de 2026 a les 08:21

La Confraria de la Mare de Déu del Claustre, a més de fomentar el culte i la devoció a la Mare de Déu del Claustre, té una profunda vocació de servei i solidaritat. És en aquest sentit que, cada any, atorga ajuts a entitats amb finalitats socials que desenvolupin projectes que contribueixin al bé de la ciutat i de les persones, particularment, les més desfavorides. 

En la convocatòria d’enguany, en què es concedien els ajuts corresponents als exercicis 2024 i 2025, amb un total de 10.000€, es va convidar catorze entitats locals, de les quals set van respondre presentant els seus projectes. Aquests van ser valorats, segons les bases de la convocatòria, en funció del seu impacte i del benefici que aportaven a la ciutadania, i en base a aquests criteris se’ls va assignar diverses quantitats. Les entitats afavorides han estat AMISOL, Associació Fènix, Associació GIGA, Volem Feina, Càritas Parroquial, Sol del Solsonès i Càritas Arxiprestal.

El passat dissabte, 3 de gener, a la sala de la Vint-i-quatrena, va tenir lloc l’acte oficial de lliurament dels ajuts, amb la presència dels membres de l'Administració de la Confraria i representants de les set entitats esmentades.

