La Confraria del Claustre lliura els ajuts socials del 2024 i 2025

La Confraria de la Mare de Déu del Claustre, a més de fomentar el culte i la devoció a la Mare de Déu del Claustre, té una profunda vocació de servei i solidaritat. És en aquest sentit que, cada any, atorga ajuts a entitats amb finalitats socials que desenvolupin projectes que contribueixin al bé de la ciutat i de les persones, particularment, les més desfavorides.
En la convocatòria d’enguany, en què es concedien els ajuts corresponents als exercicis 2024 i 2025, amb un total de 10.000€, es va convidar catorze entitats locals, de les quals set van respondre presentant els seus projectes. Aquests van ser valorats, segons les bases de la convocatòria, en funció del seu impacte i del benefici que aportaven a la ciutadania, i en base a aquests criteris se’ls va assignar diverses quantitats. Les entitats afavorides han estat AMISOL, Associació Fènix, Associació GIGA, Volem Feina, Càritas Parroquial, Sol del Solsonès i Càritas Arxiprestal.
El passat dissabte, 3 de gener, a la sala de la Vint-i-quatrena, va tenir lloc l’acte oficial de lliurament dels ajuts, amb la presència dels membres de l'Administració de la Confraria i representants de les set entitats esmentades.