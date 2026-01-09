«El Foraster» comença nova temporada a Pinós, al Solsonès

El foraster més estimat de Catalunya, Quim Masferrer, torna a recórrer el país a la recerca de molt bona gent. A la desena temporada del programa descobrirà quines lliçons de vida s'amaguen a casa nostra, amb vuit nous capítols plens d'històries que mereixen ser descobertes.
I aquest dilluns 12 de gener començarà la ruta per Pinós (Solsonès) on hi ha el centre geogràfic de Catalunya. El municipi el travessa una serra que hi dibuixa dues cares i dos tarannàs oposats: en una banda hi ha els d’Ardèvol, i a l’altra, els de Vallmanya.
Només d’arribar, en Quim es trobarà en Josep, que posarà en dubte que es pugui fer un programa en un lloc tan dispers i rural. Tot seguit, l’alcalde el portarà fins al punt exacte que marca el centre del país, però en un hostal que té molta història algú li farà veure que potser això del centre és més relatiu del que sembla.
A Ardèvol hi coneixerà la Glòria, una dona que, tot i haver perdut el seu marit fa un any, no ha perdut les ganes de viure. I a Vallmanya, en Joan i en Raimon li demostraran que hi ha una altra manera de ser pagès. A més, en Quim també descobrirà la història de l’Èric i la Nereida, una parella de joves pastors que han superat moments molt difícils, i la d’en Jose, que el convidarà a jugar com un nen. En Quim acabarà el seu viatge al centre de Catalunya fent unes confessions insòlites a una fisiosexòloga, perquè carai, de sexe se n’hauria de parlar més, i sense embuts!
Sobre "El Foraster"
Quim Masferrer és "El Foraster", un monologuista ambulant que recorre Catalunya a la recerca del paisatge humà dels poblets de menys de mil habitants. Cada capítol, un poble diferent. I a cada poble, un repte: fer un monòleg davant de tots els veïns, un monòleg personalitzat, fet a mida de cada poble i dels seus habitants.
El Quim disposa només de 48 hores per conèixer el màxim de persones. I després reuneix tots els veïns al teatre del poble i exposa la seva visió particular del que ha descobert. Tots hi són presents, i tots poden aparèixer en qualsevol moment al monòleg. Per uns segons, poden ser el centre d'atenció de tots els veïns. El resultat: un programa d'humor on els veïns són, al mateix temps, públic i protagonistes, i amb un format que combina els moments de monòleg amb les entrevistes i recerca dels personatges.
Aquesta temporada, el Quim visitarà pobles emblemàtics com Besalú i Begur, descobrirà el centre geogràfic de Catalunya a Pinós i farà parada a Arbeca, terra d'olives. Viurà un retrobament emotiu a Tivenys amb la Cinteta de Benifallet, arribarà a la remota vall de Cardós i passarà per Castellví de la Marca i Brunyola, on el vent i el pessebre vivent en són protagonistes.
"El Foraster" és l'adaptació per a TV3 del format danès "Comedy on the edge", que es va emetre al canal DR1 de Dinamarca.