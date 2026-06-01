Una cinquantena d’alumnes i docents del Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès participen en una jornada cultural a l’Empordà

L’assistència a la sortida de final de curs organitzada pel Centre de Formació de Persones Adultes (CFA) del Solsonès va reunir prop de cinquanta persones, entre estudiants actuals, antics alumnes i docents. La proposta va articular-se al voltant de la convivència, l’intercanvi d’impressions i la descoberta fora del marc habitual de l’aula. Cultura i lleure, combinats en un entorn allunyat de la rutina acadèmica, van servir per enfortir vincles i generar una vivència col·lectiva que va transcendir l’espai escolar.
Visita al teatre-museu dalí de figueres
L’itinerari es va iniciar al Teatre-Museu Dalí, situat a Figueres. El grup va apropar-se a aspectes poc coneguts de la biografia i el treball de Salvador Dalí, nadiu d’aquesta regió. Les explicacions dels guies van posar èmfasi en elements concrets de l’obra daliniana, incidint en detalls que faciliten la comprensió de l’imaginari surrealista i d’algunes peces rellevants exposades. Aquest recorregut va ampliar la perspectiva artística dels assistents i va estimular l’interès pel patrimoni del territori.
El desplaçament va continuar cap a Castelló d’Empúries, destinació del dinar de germanor a l’Hotel Canet. Un dels moments destacats va ser la commemoració dels cinquanta anys d’un alumne. El to festiu d’aquest breu homenatge es va compartir entre tots, reforçant la xarxa de relacions dins l’entorn educatiu. El dinar, a més, va facilitar espais de conversa entre participants d’etapes diverses del centre.
Activitat pels canals d’empuriabrava
La ruta de la tarda va portar el grup fins a Empuriabrava. Allà, la navegació pels canals es va convertir en el punt central de la segona part de la jornada. Aquesta proposta va proporcionar una mirada nova sobre aquest enclavament característic de la Costa Brava. El passeig, d’esperit tranquil, va donar pas a un temps compartit d’observació del paisatge i de contacte social fora de les dinàmiques habituals del centre.
Al final del dia, la impressió general sobre l’experiència va ser positiva. Es van consolidar noves connexions personals i el sentiment de cohesió es va veure reforçat. La sortida va afavorir l’enriquiment mutu i la participació col·lectiva en un ambient relaxat, allunyat de l’entorn acadèmic quotidià.