El Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès recapta més de 500 euros per La Marató

El Carlos Ruiz, estudiant de medicina que s'està doctorant en el món de la investigació, va explicar en què consisteix el càncer, els tipus més habituals, la importància de fer prevenció, etc. Va dir percentatges de casos detectats cada dia, quants moren cada dia... A Catalunya un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seva vida.
Tothom va ser una mica més conscient de la importància del tema i del fet de tenir uns bons hàbits saludables (esport, alimentació, controls, no fumar...) per prevenir problemes i malalties d'aquest tipus.
L'alumnat va escoltar amb atenció la xerrada i va tenir l'oportunitat de demanar dubtes que li haguessin sorgit i formular noves preguntes.
Es va sortejar una llumineta solidària. Consisteix en una panera amb productes alimentaris i, també, un lot de productes de papereria. L’afortunada fou l’alumna Rufina Vera Molinas, de COMPETIC 3. L’enhorabona Rufina! Els diners recollits en la llumineta, 538,63 euros, aniran íntegrament a la Marató de 3Cat.
Tot seguit vàren projectar la felicitació de Nadal, projecte on participa l'alumnat del centre i, també, el seu personal. No us quedareu indiferents!