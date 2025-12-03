El Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès va al Teatre Poliorama de Barcelona

"Glorious" és una divertida comèdia, basada en la increïble història real de Florence Foster Jenkins, una milionària excèntrica de la Nova York dels anys 40 que, malgrat no tenir cap talent, va arriscar el seu propi patrimoni per a perseguir el seu somni: convertir-se en una cantant d'òpera de renom.
La Florence, amb gran entusiasme i sense por al ridícul, va culminar la seva carrera
organitzant un concert al prestigiós Carnegie Hall, on la seva devoció per delectar al públic amb el seu cant estrident, convençuda que sonava meravellosament bé, la van convertir en tota una icona de l'època.
L'obra de Peter Quilter contraposa, magistralment,
l'ambició de Florence per la seva passió per la música amb les dolces maniobres del seus amics i familiars per no desanimar-la. Malgrat les crítiques i els riures que provoca el seu cant desafinat, aquesta alegre i delirant dona es manté ferma en el seu somni, provocant moments tan hilarants com commovedors.
Salutacions al final de l`obra
És una comèdia entusiasta sobre el somni de triomfar sense tenir cap mena de talent i el poder de creure en un mateix per sobre de tot.
« La gent pot dir que no sé cantar,
però mai ningú podrà dir que no vaig cantar »
Florence Foster Jenkins
Tothom en va sortir content i alegre, recordant les emocionants peripècies dels protagonistes i la música del piano en viu, amb molt bones critiques. A més a més, vàrem veure una Barcelona il·luminada de festa i amb olor de cap de setmana.
