El Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès va al Teatre Poliorama de Barcelona

El CFA del Solsonès un any més promou la cultura, amb l'obra «Glorious». Un total de 55 persones ens vàrem desplaçar el passat divendres 28 de novembre, per gaudir de l'espectacle, on destaquen actors i actrius com: Marta Ribera, Ramon Gener i Santi Millán, entre d'altres

"Glorious" és una divertida comèdia, basada en la increïble història real de Florence Foster Jenkins, una milionària excèntrica de la Nova York dels anys 40 que, malgrat no tenir cap talent, va arriscar el seu propi patrimoni per a perseguir el seu somni: convertir-se en una cantant d'òpera de renom.

La Florence, amb gran entusiasme i sense por al ridícul, va culminar la seva carrera organitzant un concert al prestigiós Carnegie Hall, on la seva devoció per delectar al públic amb el seu cant estrident, convençuda que sonava meravellosament bé, la van convertir en tota una icona de l'època.

L'obra de Peter Quilter contraposa, magistralment, l'ambició de Florence per la seva passió per la música amb les dolces maniobres del seus amics i familiars per no desanimar-la. Malgrat les crítiques i els riures que provoca el seu cant desafinat, aquesta alegre i delirant dona es manté ferma en el seu somni, provocant moments tan hilarants com commovedors.

 

És una comèdia entusiasta sobre el somni de triomfar sense tenir cap mena de talent i el poder de creure en un mateix per sobre de tot.

« La gent pot dir que no sé cantar,

però mai ningú podrà dir que no vaig cantar »

Florence Foster Jenkins

Tothom en va sortir content i alegre, recordant les emocionants peripècies dels protagonistes i la música del piano en viu, amb molt bones critiques. A més a més, vàrem veure una Barcelona il·luminada de festa i amb olor de cap de setmana.

Aprofitem per dir-vos que el nostre centre, el CFA del Solsonès, ofereix diferents ensenyaments i, també, espais temporals on compartir i enriquir-se de les diferents activitats que es proposen. Vine i te n'informaren. No t'ho vulguis perdre!

