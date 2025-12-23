Torà acull una xerrada sobre la interpretació del patrimoni local amb perspectiva de gènere

L’activitat s’emmarca dins del projecte Territori de Masies amb Ulls de Dones, impulsat per Territori de Masies.
El projecte Territori de Masies amb Ulls de Dones té com a objectiu repensar el patrimoni local des d’una mirada feminista i inclusiva, posant el focus en la presència, les experiències i les aportacions de les dones al món rural, històricament invisibilitzades en els relats patrimonials tradicionals. A través de xerrades, rutes i espais de reflexió, el projecte proposa ampliar i enriquir la interpretació del territori, incorporant els usos quotidians, les cures, el treball domèstic i comunitari i les relacions socials com a elements clau del patrimoni.
La xerrada anirà a càrrec de Maria Garganté, professora i historiadora de l’art, que oferirà eines i exemples per entendre com la perspectiva de gènere permet recuperar lectures oblidades del patrimoni i generar nous relats més complets, diversos i representatius. L’activitat inclourà un col·loqui posterior, obert a la participació del públic.
L’acte està obert a totes les persones interessades en el patrimoni, la història local i la perspectiva de gènere. La iniciativa té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminisme, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.
L’assistència requereix inscripció prèvia, que es pot fer a través del correu electrònic informacio@territoridemasies.cat o del telèfon 693 054 437.