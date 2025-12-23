23 de desembre de 2025

Torà acull una xerrada sobre la interpretació del patrimoni local amb perspectiva de gènere

 El proper dissabte 27 de desembre, a les 19.00 h, el Casal de la Gent Gran de Torà acollirà la xerrada Interpretació i recuperació del patrimoni local amb perspectiva de gènere, a càrrec de la professora i historiadora de l’art Maria Garganté

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 07:54

L’activitat s’emmarca dins del projecte Territori de Masies amb Ulls de Dones, impulsat per Territori de Masies.

El projecte Territori de Masies amb Ulls de Dones té com a objectiu repensar el patrimoni local des d’una mirada feminista i inclusiva, posant el focus en la presència, les experiències i les aportacions de les dones al món rural, històricament invisibilitzades en els relats patrimonials tradicionals. A través de xerrades, rutes i espais de reflexió, el projecte proposa ampliar i enriquir la interpretació del territori, incorporant els usos quotidians, les cures, el treball domèstic i comunitari i les relacions socials com a elements clau del patrimoni.

La xerrada anirà a càrrec de Maria Garganté, professora i historiadora de l’art, que oferirà eines i exemples per entendre com la perspectiva de gènere permet recuperar lectures oblidades del patrimoni i generar nous relats més complets, diversos i representatius. L’activitat inclourà un col·loqui posterior, obert a la participació del públic.

L’acte està obert a totes les persones interessades en el patrimoni, la història local i la perspectiva de gènere. La iniciativa té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminisme, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.

L’assistència requereix inscripció prèvia, que es pot fer a través del correu electrònic informacio@territoridemasies.cat o del telèfon 693 054 437.

