13 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

El Carnaval de Solsona convoca les reunions de valoració de l’edició 2026

Divendres 20 de febrer, a les 20.30 h I dissabte 21 de febrer, a les 17 h

  • Darrer ball dels gegants al Carnaval 2026 -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de març de 2026 a les 10:30

Un cop passat el Carnaval i amb les bates ja netes i ordenades dins l’armari, us convoquem a les reunions de valoració per compartir impressions, fer balanç de la festa i recollir propostes de cara a futures edicions.

Com cada any, aquestes trobades volen ser un espai obert per analitzar què ha funcionat, què es pot millorar i com continuar fent créixer una festa que és possible gràcies a la implicació de molta gent.

Les reunions tindran lloc a la Cambra de Comerç de Solsona en les següents dates:

● Reunió amb socis: divendres 20 de febrer, a les 20.30 h

● Reunió amb la 69ena (comparses): dissabte 21 de febrer, a les 17 h

Perquè el Carnaval no s’acaba el dimecres de cendra… Cal tancar-lo bé per poder posar fil a l’agulla al següent així que us hi esperem!

Salut i Carnaval!

Et pot interessar