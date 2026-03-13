El Carnaval de Solsona convoca les reunions de valoració de l’edició 2026

Un cop passat el Carnaval i amb les bates ja netes i ordenades dins l’armari, us convoquem a les reunions de valoració per compartir impressions, fer balanç de la festa i recollir propostes de cara a futures edicions.\r\n\r\nCom cada any, aquestes trobades volen ser un espai obert per analitzar què ha funcionat, què es pot millorar i com continuar fent créixer una festa que és possible gràcies a la implicació de molta gent.\r\n\r\nLes reunions tindran lloc a la Cambra de Comerç de Solsona en les següents dates:\r\n\r\n● Reunió amb socis: divendres 20 de febrer, a les 20.30 h\r\n\r\n● Reunió amb la 69ena (comparses): dissabte 21 de febrer, a les 17 h\r\n\r\nPerquè el Carnaval no s’acaba el dimecres de cendra… Cal tancar-lo bé per poder posar fil a l’agulla al següent així que us hi esperem!\r\n\r\nSalut i Carnaval!\r\n