L'Artesana de Solsona inaugura l'exposició «Argiles salvatges" de la solsonina Sara Reig

Amb l’arribada de la primavera donem la benvinguda a l’Artesana a la ceramista Sara Reig, coneguda com a Sara Nusa, amb l’exposició Argiles Salvatges.
Una continuïtat del projecte Vaixelles Salvatges, presentat el 2022, un treball d’investigació centrat en les argiles locals i en les seves possibilitats per a la creació d’una vaixella utilitària amb el que Sara Reig va ser galardonada amb el premi al Talent Jove en els Premis Nacionals d’Artesania del 2022.
Aquell procés va ser un primer diàleg amb el territori del Solsonès: recollir, estudiar i comprendre la matèria per transformar-la en objectes quotidians.
Ara, aquest nou treball reprèn aquells aprenentatges i continua explorant-los i ampliant-los amb argiles procedents de cinc indrets diferents (Olius, Llobera, Castellà de la Ribera, Organyà i Castellà de n'Hug) experimentant com reaccionen en diversos estats.
Cada peça esdevé així un espai de trobada entre lloc i matèria, entre control i espontaneïtat.
L’exposició, que s’inaugura el proper dissabte 21 de març a les 12h, proposa un diàleg obert amb el material: una recerca que valora l’argila com a origen, com a llenguatge i com a paisatge.
La Sara Reig Pensí és ceramista i creadora de Sara Nusa. La seva passió per les arts i la ceràmica l’ha portat a seguir la tradició artesana de la seva família, una herència que es remunta a diverses generacions.
Després d’una carrera en il·luminació escènica, va decidir centrar-se plenament en la ceràmica i emprendre el projecte Sara Nusa. La seva formació en Belles Arts i els anys d’experiència en tallers de ceràmica li van donar una base sòlida i, un cop completada la formació en ceràmica artística, va obrir el seu propi taller.
L’any 2022 va rebre el reconeixement Talent Jove pel projecte Vaixelles Salvatges als Premis d’Artesania de Catalunya.
Actualment, al seu taller situat a Solsona, combina la investigació de materials i recursos locals amb la producció de peces i la tasca docent.
El seu estil està profundament arrelat a la natura i a la simplicitat, inspirat pels paisatges que l’envolten. Com a ceramista, orienta el seu treball cap a la valorització de l’autenticitat dels materials locals. Creu en el valor de l’artesania, en la fusió de bellesa i funcionalitat, i en el poder transformador de la pràctica artística.
L’exposició estarà oberta a tothom fins el día 6 de juny, de dimecres a dissabte i de 10h a 13h i de 17h a 19.30h a la sala d’exposicions de l’Artesana, al Carrer Castell, 23, de Solsona.