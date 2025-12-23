La Parròquia de Solsona felicita els matrimonis en el seu aniversari de noces

Com es costum a finals d'any, la parròquia de Solsona aplega en una celebració conjunta aquelles parelles que han complert un aniversari rodó (25, 50 i més anys) de les seves noces matrimonials. Així doncs, diumenge passat, 21 de desembre, la Catedral de Solsona acompanyà, felicità i agraí pels anys de matrimoni dels esposos de la comunitat, "pel seu compromís i testimoniatge cristià."
Va ser una senzilla cerimònia celebrada pel rector de Solsona, Món. Joan Casals, en la qual, els esposos, acompanyats de la comunitat parroquial, van renovar els vots matrimonials, gaudint d'una jornada festiva i de trobada amical.
Aquests van ser els matrimonis que van celebrar l'aniversari:
60 anys
Antoni Boix - Pilar Martínez
Fidel Colell - Angelina Serra
Josep Estany - Pilar Ramonet
Josep Giménez Pilar Sánchez
Josep Muxi - Claustre Solé
Josep Riu - Ramona Barrera
50 anys
Miquel Alsina - Carme Reig
Domenec Armengol - Teresa Fortó
Miquel Arnau - Claustre Vinyals
Josep M. Cardona - Carme Mateu
Florenci Casas - Rosaura Folch
Francesc Grau - Rosa Riu
Josep Muntada - Paulina Sabata
Agustí Obiols - Joana Pujantell
Josep Pujantell - Maria Puit
Jaume Sala - Olga Aubarell
Sebastià Sant - Mercè Sabata
Florenci Solé - Felisa Alarcón
Anselm Xandri- Montse Canals
25 anys
David Guitart - Judit Donoso
Gabriel Pelegrina - Rosa M. Gangolells