Societat

La Parròquia de Solsona felicita els matrimonis en el seu aniversari de noces

El passat diumenge 21 de desembre la Catedral de Solsona acollí la celebració per les noces matrimonials en el 25, 50 i 60 aniversari

  • Foto de grup dels assistents a la celebració religiosa -
  • Els matrimonis van participar en la celebració -
  • Els esposos es van situar a les primeres files -
  • -

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 10:23
Actualitzat el 23 de desembre de 2025 a les 10:30

Com es costum a finals d'any, la parròquia de Solsona aplega en una celebració conjunta aquelles parelles que han complert un aniversari rodó (25, 50 i més anys) de les seves noces matrimonials. Així doncs, diumenge passat, 21 de desembre, la Catedral de Solsona acompanyà, felicità i agraí pels anys de matrimoni dels esposos de la comunitat, "pel seu compromís i testimoniatge cristià."

 

  • Els matrimonis van participar en la celebració

Va ser una senzilla cerimònia celebrada pel rector de Solsona, Món. Joan Casals, en la qual, els esposos, acompanyats de la comunitat parroquial, van renovar els vots matrimonials, gaudint d'una jornada festiva i de trobada amical.

 

  • Els esposos es van situar a les primeres files

Aquests van ser els matrimonis que van celebrar l'aniversari:

60 anys 

Antoni Boix - Pilar Martínez

Fidel Colell - Angelina Serra

Josep Estany - Pilar Ramonet

Josep Giménez Pilar Sánchez

Josep Muxi - Claustre Solé

Josep Riu - Ramona Barrera 

50 anys 

Miquel Alsina - Carme Reig 

Domenec Armengol - Teresa Fortó

Miquel Arnau - Claustre Vinyals

Josep M. Cardona - Carme Mateu

Florenci Casas - Rosaura Folch

Francesc Grau - Rosa Riu

Josep Muntada - Paulina Sabata

Agustí Obiols - Joana Pujantell

Josep Pujantell - Maria Puit

Jaume Sala - Olga Aubarell

Sebastià Sant - Mercè Sabata

Florenci Solé - Felisa Alarcón

Anselm Xandri- Montse Canals 

25 anys 

David Guitart - Judit Donoso

Gabriel Pelegrina - Rosa M. Gangolells

