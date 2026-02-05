El Carnaval de Solsona combat les agressions sexistes i LGTBI-fòbiques amb la consolidació del Punt Lila 

Fa sis anys que el Carnaval de Solsona declara la guerra a les agressions sexistes i LGTBI-fòbiques amb la formació del personal que hi treballa i amb punts liles. Enguany, la regidoria de Feminismes, amb el suport del SIAD del Solsonès, i l'Associació de Festes del Carnaval tornen a organitzar el Punt Lila per a les nits més concorregudes. S'habilita un espai fix al número 1 del carrer de la Regata i els integrants de la Junta atendran qui ho necessiti a la sala polivalent.
El Punt Lila combina accions de sensibilització, informació i assessorament en violències masclistes i LGBTI-fòbiques amb l'orientació i l'atenció directa en cas d'agressió. Igual que l'any passat, s'ubicarà a les dependències de l'oficina ambiental de Solsona, al número 1 del carrer de la Regata, en considerar-se un emplaçament cèntric, estratègic i amb condicions òptimes de privacitat, confidencialitat i comoditat.
Aquest espai s'obrirà els dies 7, 12, 13 i 14 de febrer d'onze de la nit a quatre de la matinada. El gestionarà personal d'Antisida Lleida, el primer dia, i del projecte Espai Propi de Creu Roja Joventut, la resta de nits.
En els actes nocturns de la sala polivalent, qui presenciï o se senti víctima d'algun tipus d'agressió per motius de sexe, gènere, expressió de gènere o orientació sexual, pot adreçar-se als integrants de la Junta del Carnaval, que s'identifiquen amb la bata multicolors. Ells mobilitzen les persones de l'organització que han rebut una formació específica per part de la comissió lila de la Junta. Des de la barra, gestionada per la Colla Gegantera del Carnaval, també s'ofereix aquesta derivació.
Llibertat, respecte i seguretat
El Punt Lila és una eina clau per garantir que la festa nocturna sigui un espai segur i lliure de violències. El Carnaval de Solsona és transgressor i popular, i precisament per això hem de vetllar perquè tothom el pugui viure amb llibertat, respecte i seguretat, remarca la regidora de Feminismes, Maria Moumen. Lorganització també aposta per aquest servei com a element dissuasiu per prevenir qualsevol tipus dassetjament.
113 persones ateses
L'any passat des del Punt Lila fix del nucli antic es van atendre un total de 113 persones, 33 el dissabte previ i 80 entre dijous i dissabte de Carnaval, majoritàriament dones i de la franja compresa entre els 19 i els 29 anys. En tots aquests casos, les accions van ser d'informació i sensibilització, sense que es registrés cap denúncia per agressió sexual o LGBTI-fòbica. Pel que fa a la sala polivalent, tampoc no va ser necessari intervenir cap nit.
L'habilitació del Punt Lila és una actuació finançada amb càrrec als Fons del Pacte d'Estat contra la violència de gènere de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per a l'eradicació de la violència contra les dones del Ministeri d'Igualtat.