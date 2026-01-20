Reunió de coordinació del dispositiu de seguretat del Carnaval de Solsona

Tal com es fa cada any unes setmanes abans de la celebració del Carnaval de Solsona, aquest dilluns s’ha dut a terme a l’Ajuntament la reunió anual de coordinació en matèria de seguretat de la festa, presidida per l’alcaldessa, Judit Gisbert.
També participen en aquesta trobada representants de l’Associació de Festes del Carnaval, encapçalats pel seu president, Àlex Vilanova; la regidora de Governació, Esther Espluga; membres de tots els cossos de seguretat de la ciutat, dels bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques del Solsonès i la Catalunya Central, a més d’altres serveis sanitaris.
Durant la reunió s’han repassat tots els actes del programa del Carnaval des del dissabte 7 de febrer fins al dimecres de cendra, dia 18. Igualment, s’han revisat diversos documents de planificació i seguretat, entre els quals hi ha el pla específic d’autoprotecció de la penjada i la despenjada del ruc, elaborat pel consistori. A tall d’exemple, aquest pla estableix el sistema d’avís mitjançant bengales, que s’encenen en cas que sigui necessari aturar l’activitat i evacuar l’espai.
També determina els accessos dels serveis d’emergència, de manera que el transport sanitari accedeix a la plaça del Ruc pel carrer de la Regata, mentre que el camió de bombers ho fa pel carrer de Sant Pau.
El Carnaval disposa, a més, d’un protocol d’actuació per a emergències inclòs dins el Pla de protecció civil de Solsona. Aquest document preveu, entre altres qüestions, la ubicació de les ambulàncies en aquells actes en què sigui necessària la seva presència, així com les actuacions generals, els procediments d’intervenció, els sistemes d’avís a la població i les mesures de protecció.