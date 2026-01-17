Novetats del Programa i Informació d'Interès per a Tots els Participants del Carnaval de Solsona 2026

El programa del Carnaval de Solsona 2026 manté l'estructura tradicional de les darreres edicions, però incorpora novetats i esdeveniments que fan créixer encara més la festa. A continuació, detallem els canvis més destacats:
Novetats del Programa
Divendres 23 de gener a les 22:00 – Es reproduirà la pel·lícula del Carnaval 2025 al Cine París. L’entrada serà gratuïta pels socis i 5€ pels no socis.
Dissabte 7 de febrer a les 19:00 – Inauguració de l’exposició del 50è aniversari dels Concursos de Fotografia a la Biblioteca Carles Morató.
Dissabte 7 de febrer a les 19:30 – Koncert KKSCT a la Plaça Major. Organitza: Comparsa KGB.
Dijous 12 de febrer a les 21:00 – Bufi fort i les apagui "Celebració dels 50 Carnavals de la Patinfanjàs" a la Plaça Major. Organitza: Orquestra Patinfanjàs.
Divendres 13 de febrer a les 16:00 – L’arribada del Carnestoltes Infantil es substitueix per un Torneig de Cementiri i Tallers Infantils a la Sala Polivalent. El Carnestoltes Infantil arribarà Dilluns!
Dissabte 14 de febrer modificació dels horaris dels ballets – Aquest any, l’arribada serà a les 19.45 h, allargant així l’estona del mercat. Després de sopar, a les 23:30 h tindrà lloc la proclamació, seguida dels ballets i, finalment, la penjada.
Diumenge 15 de febrer a les 7:30 – Va, Killes! des de la Plaça de l’Ajuntament fins a la Plaça Major.
Aquest any no es durà a terme la Kina. Per això, en acabar les contradanses, hi haurà Sardines i Besaculs a la Plaça Major.
Dilluns 16 de febrer a les 00:00 – Després del sopar de Comparses, tindrà lloc un concurs de DJs amb la participació de 5 comparses. Cada comparsa estarà representada per 2 persones, que disposaran de 20 minuts per demostrar el seu talent. Per inscriure’s: info@carnavalsolsona.com
Informació d'Interès
Es manté el sistema de polseres de pagament per consumir a la Sala Polivalent.
Els concerts de dijous, divendres i dissabte s’iniciaran a les 03.00 h, fet que permet allargar lleugerament la música al carrer. Aquesta decisió respon al fet que, en la franja horària compresa entre les 02.00 h i les 03.00 h, no es registrava assistència a la sala.
Enguany el Carnaval de nit estarà format per grups de versions i DJs. Aquesta decisió respon a una anàlisi de l’assistència del públic, ja que l’aforament no s’acostuma a omplir fins als darrers moments de les actuacions principals. Aquest nou plantejament ens permet reduir els costos, fet que es tradueix en una baixada del preu de les entrades i dels abonaments, amb l’objectiu de fer el Carnaval més accessible per a tothom.
Es va anunciar que continuen obertes les inscripcions per als Boits, el concurs de la Bata Arreu del Món i els Concursos de Fotografia.
Enguany hi haurà un únic got reutilitzable per a tota la festa, que s’utilitzarà tant a la sala polivalent com als bars del nucli antic. Es tracta de gots nous de 50 cl, que incorporen també la marca de 33 cl. El got serà retornable tant als bars com a la sala polivalent, i en retornar-lo es recuperarà l’euro corresponent al seu cost. En cas de no retornar-lo, aquest import es destinarà íntegrament com a benefici del Carnaval. Es demana prioritzar la devolució dels gots a la sala polivalent per facilitar la gestió i la logística de l’esdeveniment.
A causa del gran volum d’informació que circula a les xarxes socials, la setmana prèvia al Carnaval no es tornaran a publicar continguts de les comparses, amb l’objectiu que la informació rellevant no quedi diluïda. S’ha elaborat un protocol de comunicació que es farà arribar a través de la 69a.