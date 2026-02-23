Envellir als pobles disseminats

Després de l’ajornament de l’acte a causa de la nevada del passat 24 de gener, el pròxim dissabte 28 de febrer, l’Arada, en el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari Actua, celebrarà el seu Plenari General. Es tracta d’un espai obert de participació col·lectiva pensat per compartir reflexions, debatre qüestions clau i posar en comú necessitats, inquietuds i punts de vista del territori. La jornada tindrà lloc al Santuari del Miracle a partir de les 10 del matí.
En aquesta edició, el plenari centrarà el debat en l’envelliment al món rural, posant especial atenció a les diferències i desigualtats que existeixen entre envellir en un poble o fer-ho en un entorn urbà.
L’objectiu és afavorir el diàleg i impulsar la construcció de propostes compartides que responguin a la realitat del Solsonès i, per extensió, del conjunt del món rural.
Durant la jornada s’abordaran qüestions com la situació actual de les pensions contributives i no contributives en l’àmbit rural, amb especial atenció als treballadors autònoms i al sector agrari, així com l’estat i l’abast dels serveis socials d’atenció a la gent gran.
Per tal de facilitar l’organització de l’activitat, es demana inscripció prèvia a través del correu electrònic (actua@larada.coop) o del telèfon 722 38 30 76.