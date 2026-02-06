Els Catarres i Espartac Peran protagonitzen la 37a edició de la Festa del Brut i la Bruta de Torà, que reivindica la tradició de la Llordera

La Festa del Brut i la Bruta de Torà celebrarà la seva 37a edició els propers 6 i 7 de febrer, consolidant-se com una de les cites imprescindibles del calendari festiu d’hivern de les terres de Lleida i a Catalunya i com a tret de sortida dels Carnavals. L’Associació Cultural el Brut i la Bruta ha presentat una programació que aposta fortament pel panorama musical català amb Els Catarres com a cap de cartell i que comptarà amb la participació del periodista i presentador Espartac Peran com a convidat especial.
L’esdeveniment, que té el seu origen en l’antiga festa de la Llordera (documentada des de mitjans del segle XVII), manté la seva aposta per preservar la cultura i la tradició, oferint un equilibri entre els actes patrimonials i una oferta lúdica per a tots els públics.
Dissabte a la tarda: un model tradicional consolidat
Tot i l'atractiu musical nocturn que ha agafat empenta les últimes edicions, l'eix vertebrador de la celebració recau en la programació de dissabte a la tarda, un model que l’organització defineix com a "consolidat i identitari". La plaça del Pati serà l'escenari on es concentrarà l'essència de la festa, amb els tradicionals personatges històrics (el Brut, la Bruta, el Bonic, la Bonica…)
Un dels moments més esperats serà el pregó satíric, que repassa l’actualitat toranesa amb humor i ironia. Un cop acabat es donarà pas als ballets dels 4 gegants i a continuació el del Constantí, i a l'inici de la gran rua de carnaval pels carrers de la vila. La tarda acabarà amb una botifarrada popular i el Bingo, que com a novetat serà musical, servint d'enllaç cap a la programació nocturna al pavelló.
Música i espectacle: Els Catarres, Banda Neon i Ambauka
L’aposta musical d’enguany és ambiciosa. La nit de divendres al Pavelló Poliesportiu comptarà amb l’actuació estel·lar de Els Catarres, una de les formacions més influents del pop-folk català. El cartell d’aquesta edició es completarà la nit de disfresses de dissabte amb la Banda Neon i K-ZU.
Pel que fa al públic familiar, el grup Ambauka serà l'encarregat d'animar els més petits, el matí de dissabte reforçant el caràcter intergeneracional de la festa.
La Llordereta i la Nit del Constantí
La transmissió de la tradició a les noves generacions queda assegurada amb La Llordereta, l’acte infantil de dissabte al matí. En aquest format, els nens i nenes recreen els elements més característics del Brut i la Bruta (gegants, personatges i músiques) adaptats a la seva mida, permetent que visquin la festa des de ben petits.
D'altra banda, divendres 6 de febrer es donarà el tret de sortida amb la Nit del Constantí i la Constantifarra. Aquest acte, estrenat l’any passat, ret homenatge a la figura del Constantí. Es despertarà i els guiarà pels carrers del casc antic de Torà en una experiència única que es combinarà amb la nova beguda de la festa.
Sobre l'origen històric La festa recupera l’antiga celebració de la Llordera, que tenia lloc tradicionalment el Dijous Gras (o Llarder). Amb referències escrites que daten del segle XVIII, la recuperació d’aquesta festivitat ha permès a Torà mantenir viva una part fonamental del seu patrimoni immaterial, adaptant-lo als nous temps sense perdre els trets que la fan única al territori.
DADES BÀSIQUES:
- Dies: 6 i 7 de febrer.
- Lloc: Torà.
- Cap de Cartell: Els Catarres.
- Convidat Especial: Espartac