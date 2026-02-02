Torà obre els Carnavals amb una explosió de festa

La Festa del Brut i la Bruta de Torà dona el tret de sortida als carnavals els propers 6 i 7 de febrer amb Els Catarres com a cap de cartell, en una celebració que combina tradició amb grups musicals punters actuals del panorama català.
Una programació variada per a tots els públics
L'Associació Cultural el Brut i la Bruta presenta un cartell divers que inclou grups consolidats del panorama musical català: Els Catarres Banda Neon, K-ZU, i Ambauka, pensada pel públic familiar. A més dels concerts musicals, la festa manté actes presentats l’edició anterior com la Nit del Constantí i la Constantifarra, mantenint l'essència de la celebració amb la representació dels personatges de la Llordera i els seus gegants.
Una festa amb més de 350 anys d'història
La Festa del Brut i la Bruta té l’origen en l'antiga Festa de la Llordera, documentada al segle XVII. Aquesta celebració popular es duia a terme el Dijous Gras i ha mantingut els seus elements més característics al llarg dels segles: la tradició, la cultura i l'identitat local. La 37a edició reafirma aquest compromís amb la preservació del patrimoni cultural català.
Programa
divendres, 6 de febrer
16:00h | Plaça del Pati Carnaval Escola
17:30h | Pavelló Poliesportiu Parc Infantil
20:30h | Plaça del Pati Inici de Festa
20:45h | Plaça del Pati La Nit del Constantí
22:30h | Pavelló Poliesportiu Constantifarra
+ ELS CATARRES
+ LA QUINTA
+ DJ SENDO
Entrades (Són limitades, si s'acaben no n'hi haurà a taquilla)
Anticipada: 10€
dissabte,7 de febrer
LA LLORDERETA
10:45h | Plaça del Pati
La llordereta, Carnaval Infantil i Cercavila
12:00h | Plaça del Pati
Concert AMBAUKA
LA LLORDERA
17:15h | Plaça del Pati
Pregó de Carnaval
Mostra de balls
Rua de Carnestoltes amb la Xaranga DAMM-ER
Seguidament al Pavelló Poliesportiu
Botifarrada
23:00 | Pavelló Poliesportiu
Nit de Disfresses
+ LBANDA NEON
+ K-ZU
+ BIGFRIDAY
Entrades (Són limitades, si s'acaben no n'hi haurà a taquilla)
Anticipada: 8€