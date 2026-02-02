02 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Torà obre els Carnavals amb una explosió de festa

Música i tradició es fusionen en una festa que té més de 350 anys d'història

  • El Brut i la Bruta de Torà
  • El Brut i la Bruta de Torà
  • El Brut i la Bruta de Torà
  • El Brut i la Bruta de Torà

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de febrer de 2026 a les 17:59

La Festa del Brut i la Bruta de Torà dona el tret de sortida als carnavals els propers 6 i 7 de febrer amb Els Catarres com a cap de cartell, en una celebració que combina tradició amb grups musicals punters actuals del panorama català.

 

  • El Brut i la Bruta de Torà

Una programació variada per a tots els públics

L'Associació Cultural el Brut i la Bruta presenta un cartell divers que inclou grups consolidats del panorama musical català: Els Catarres Banda Neon, K-ZU, i Ambauka, pensada pel públic familiar. A més dels concerts musicals, la festa manté actes presentats l’edició anterior com la Nit del Constantí i la Constantifarra, mantenint l'essència de la celebració amb la representació dels personatges de la Llordera i els seus gegants.

 

  • El Brut i la Bruta de Torà

Una festa amb més de 350 anys d'història

La Festa del Brut i la Bruta té l’origen en l'antiga Festa de la Llordera, documentada al segle XVII. Aquesta celebració popular es duia a terme el Dijous Gras i ha mantingut els seus elements més característics al llarg dels segles: la tradició, la cultura i l'identitat local. La 37a edició reafirma aquest compromís amb la preservació del patrimoni cultural català.

 

  • El Brut i la Bruta de Torà

Programa 

divendres, 6 de febrer

16:00h | Plaça del Pati Carnaval Escola

17:30h | Pavelló Poliesportiu Parc Infantil

20:30h | Plaça del Pati Inici de Festa

20:45h | Plaça del Pati La Nit del Constantí

22:30h | Pavelló Poliesportiu Constantifarra

+ ELS CATARRES

+ LA QUINTA

+ DJ SENDO

Entrades (Són limitades, si s'acaben no n'hi haurà a taquilla)

Anticipada: 10€

 

dissabte,7 de febrer

LA LLORDERETA

10:45h | Plaça del Pati

La llordereta, Carnaval Infantil i Cercavila

12:00h | Plaça del Pati

Concert AMBAUKA

LA LLORDERA

17:15h | Plaça del Pati

Pregó de Carnaval

Mostra de balls

Rua de Carnestoltes amb la Xaranga DAMM-ER

Seguidament al Pavelló Poliesportiu

Botifarrada

23:00 | Pavelló Poliesportiu

Nit de Disfresses

+ LBANDA NEON

+ K-ZU

+ BIGFRIDAY

Entrades (Són limitades, si s'acaben no n'hi haurà a taquilla)

Anticipada: 8€

Et pot interessar