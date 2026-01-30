La Fundació Pere Màrtir Colomés viurà el Carnaval de Solsona amb contradanses i gegants al jardí de la residència

La
Fundació Pere Màrtir Colomés se suma un any més al Carnaval de Solsona amb diverses activitats pensades per apropar aquesta festa tan arrelada a les persones residents i usuàries del centre de dia.
El proper 15 de febrer, a les 16.30 h, el jardí de la residència acollirà les actuacions de les contradanses i els gegants, en una proposta oberta a tota la ciutadania, que vol afavorir la participació comunitària i compartir el Carnaval en un entorn proper i acollidor.
Contradanses a la Residència Pere Màrtir Colomes de Solsona
Paral·lelament, la Fundació ha programat altres activitats perquè les persones usuàries puguin viure plenament aquests dies festius. Entre elles, destaca una
passejada pels carrers de Solsona, que ja lluiran la decoració de les comparses, per gaudir de l’ambient de festa de la ciutat.
Per facilitar l’acompanyament durant aquesta activitat, es comptarà amb la
col·laboració dels familiars que vulguin i puguin afegir-s’hi i d’un grup d’alumnes de l’Institut Francesc Ribalta, reforçant així el vincle intergeneracional i el compromís amb la comunitat educativa. Sobre la Fundació
La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés és una
entitat sense ànim de lucre de Solsona dedicada a l’atenció integral de les persones grans. A través de la seva residència, centre de dia i habitatges tutelats, acompanya les persones en una etapa clau de la seva vida amb calidesa, professionalitat i respecte.
El seu equip, format per prop de
90 professionals, treballa diàriament per oferir un servei de qualitat basat en la confiança, l’atenció personalitzada i el vincle amb el territori. La seva missió és garantir un acompanyament digne, posant especial atenció a les necessitats físiques, emocionals i socials de cada persona.
La Fundació aspira a ser un
referent en l’àmbit social i sanitari de la comarca, guiada pels valors de l’hospitalitat, l’espiritualitat, la dignitat, la transparència i el compromís.