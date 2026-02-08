50 anys de Carnavals a través dels objectius dels fotògrafs

Aquest dissabte 7 de febrer obria portes a la Biblioteca de Solsona una exposició singular que repassa 50 anys de concursos de fotografia del Carnaval de Solsona. És oberta des del 7 de febrer fins el 28 de febrer. L’entrada és lliure. Enguany la mostra és especialment destacada, ja que celebra els 50 anys del Concurs de Fotografia de Carnaval amb una selecció única de totes les fotografies premiades al llarg d’aquest mig segle.
A més, també s’hi podran veure: Cartells del Carnaval 2026, Bata arreu del món 2026 i Obres guanyadores del concurs de dibuixos infantils 2026. Durant la inauguració es posà a la venda un catàleg especial amb totes les imatges dels 50 anys del concurs. Els participants premiats el podran recollir gratuïtament.
Tota una oportunitat per redescobrir el Carnaval amb mirada fotogràfica i nostàlgica.
Com explica l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, en la salutació del catàleg de l'exposició, "El Carnaval és, per definició, l'esclat de la disbauxa i la subversió en el calendari anual. Però a Solsona, també ès sinònim de tradició ben feta i amb solera. I el seu concurs de fotografia n'és una mostra viva. Per això enguany celebrem amb orgull els seus cinquanta anys. Cinc dècades en què s'ha capturat la plasticitat i la singularitat d'una festa que ens defineix. No parlem tan sols d'una competiciò fotogràfica: el concurs és un instrument de promoció del Carnaval i de la ciutat de Solsona. Duranta quests anys, hem tingut el privilegi de compartir la mirada de participants d'arreu del món, que han sabut traduir en imatges la força, la genuïnitat i la creativitat d'una festa que inspira talent i emoció en tothom qui s'hi endinsa.
Gràcies a iniciatives com aquesta, el Carnaval de Solsona esdevé una festa universal, capaç de superar els límits espai-temporals que li són propis, Vlatja dels carrers i places al món i torna al seu gresol. EI potencial pintoresc i plàstic del regnat solsoni del Carnestoltes, amplificat per les xarxes socials, fa que Solsona sigui coneguda i reconeguda arreu, I dona força als seus tentacles,
Vull felicitar l'Associació de Festes i totes les persones que, durant aquests cinquanta anys, han fet possible el concurs, als fotògrafs que hi han participat, a totes les persones que, d'una manera o altra, contribueixen a mantenir viu l'esperit del Carnaval. La vostra passió i dedicació asseguren que aquesta festa continuí sent no nomès un estendard identitari dels solsonins, punt de trobada de cultura, color, bogeria alegria, sinó que travessi fronteres i inspiri persones arreu del món.
L'enhorabona i per molts anys"
Per la seva part, el president de l'Associació de Festes del Carnaval, Àlex Vilanova, detalla en les paraules que adreça al catàleg i que també va emprar per presentar l'exposició en la inauguració que: "Amb molt d'orgull, us presentem el catàleg que reuneix gran part del Ilegat fotogràfic de la nostra festa. No podríem haver deixat passar una data tan assenyalada per aquesta celebració tan nostrada. Aquí trobareu, des de 1977 fins a l'actualitat, instantànies que han teixit la història del nostre Carnaval i en reflecteixen l'evolució al llarg del temps. Pocs concursos fotogràfics poden presumir d'una trajectòria tan llarga, i ès que parlem d'un dels més antics de la Catalunya central. Sense la participació de totes les persones que han concursat al llarg d'aquests cinquanta anys, aquesta història no seria possible.
Esdevé un honor mirar enrere i veure com tantes mirades han construït aquest arxiu extraordinari que recull quatre concursos diferents. Així doncs, des de l'AFCS volem expressar un agraïment profund a cada fotògraf que hi ha aportat talent, creativitat, i enfocaments diversos. Tots hem gaudit d'aquesta festa durant dècades i no hi ha millor manera de recordar-la i reviure-la que a través d'aquest recorregut. Un llegat col·lectiu que és el que durant anys ha mantingut viu l'esperit de la festa i, gràcies a això, ens permet mirar al futur amb la mateixa il·lusió que en temps pretérits. Per tant, us convidem a gaudir d'aquesta exposició que homenatja mig segle de passió per la imatge on trobareu els quatre concursos que han confluït en el temps ordenats per any de veredicte."
Aquesta exposició ha estat possible gràcies al: David Bonillo, Tània Bonillo, Marta Cases, Ma Àngels Guilanyà, Toñi Jordan, Marià Jounou, Clara Pallarès, Miquel Pérez, Marc Torra, Sílvia Torra, Judit Villaró, Sussi Xixons, Arxiu Comarcal del Solsonès, Comparsa de l'Arxiu, DeCopMedia i Resol.