Solsona altera la recollida de residus porta a porta al centre per Carnaval

Per tal d’adaptar el servei de recollida de residus a l’alta afluència de persones als carrers durant el Carnaval, l’Ajuntament de Solsona tornarà a modificar puntualment el sistema porta a porta a les zones més cèntriques de la ciutat, igual com s’ha fet els darrers quatre anys. La mesura s’aplicarà aquest dissabte, coincidint amb els primers actes nocturns, i del 12 al 18 de febrer.
Durant aquests dies, el porta a porta quedarà substituït per punts de recollida extraordinaris a l’entorn del nucli antic: a la plaça de Sant Roc, al Camp del Serra i a l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre. L’objectiu és facilitar les tasques de recollida uns dies d’intensa activitat festiva i, alhora, evitar desperfectes en els cubells que romanguin a l’exterior.
Així, es demana als veïns i veïnes del nucli antic, el passatge Guitart, la plaça del Camp, el passeig del Pare Claret i el sector dels carrers d’Antoni Gaudí, Adolf Mas, Bisbe Lasala i la Sardana que, durant aquests dies, no treguin el cubell a la via pública i dipositin els residus als punts habilitats.
La brossa s’haurà de portar en el mateix horari habitual, de vuit del vespre a deu de la nit, i respectant la fracció corresponent segons el calendari. Per a més informació o dubtes sobre els canvis d’aquests dies, es pot contactar amb l’oficina ambiental per telèfon, al 672601313, i per correu electrònic, a residus@ajsolsona.cat.
Recollida específica per a bars i restaurants
Pel que fa als trenta bars i restaurants situats en aquest àmbit de la ciutat, s’establirà una recollida diària de totes les fraccions, que s’hauran de treure amb bosses separades i sense bujols davant de l’establiment. El servei es farà a les cinc de la matinada també aquest dissabte i del dijous gras al dimecres de cendra.
Els dies de Carnaval són els més exigents de l’any per al servei de neteja viària. Per això s’ha planificat un dispositiu especial. Així, aquest diumenge i de divendres vinent fins al dijous posterior a la festa, s’utilitzarà la màquina hidronetejadora diàriament –alguns dies per a la neteja general i d’altres, específicament per a reforçar la tasca en aquells punts del nucli antic que més brutícia acumulen.
El Camp del Serra, on s’instal·la la fira atraccions, és un altre dels àmbits de la festa on el servei de neteja treballarà diàriament. Igualment, s’instal·laran una dotzena d’illes de contenidors en punts estratègics el centre, a tots els indrets on s’organitzen actes de carrer i on hi hagi firaires.