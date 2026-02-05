Riner enllesteix el nou «Rebost del poble»

L’Ajuntament de Riner ha enllestit un espai multiservei anomenat “Rebost del poble”, un servei turístic situat al Local Social de Freixinet i que albergarà un punt d’informació turística i cultural i de venda de productes de proximitat, una biblioteca amb llibres sobre el municipi petita una zona per a presentacions i activitats diverses. Les obres per habilitar l’espai han durat aproximadament un mes. Amb un pressupost total de 70.699,99 euros (IVA inclòs), l’actuació ha comptat amb un ajut de 66.666,66 euros aportats per la Diputació de Lleida
El “Rebost del poble”, orientat tant als veïns del municipi com als visitants, és un espai dedicat a la mostra i promoció de productes locals i gastronòmics elaborats al municipi. La iniciativa busca potenciar l’artesania i l’activitat agrícola local, i és un reconeixement del treball dels pagesos i elaboradors, alhora que afavoreix la creació de noves xarxes de col·laboració entre els veïns. El Rebost oferirà productes locals i de proximitat com ara formatges, embotits, conserves, vi, ous ecològics, embotits, oli o mel, entre altres.
El punt d’informació turística i cultural tindrà material com tríptics i plànols, a més d’un monitor amb audiovisuals sobre el municipi. Igualment, disposarà d’una petita biblioteca amb llibres centrats en el món rural i escrits majoritàriament per autors locals. També s’hi ha habilitat un zona per a actes com tallers i presentacions per promocionar els productes de proximitat entre veïns i turistes, creant així un punt d’interacció social.
A més d'oferir informació bàsica sobre el territori, aquest punt facilitarà la promoció d’activitats, espais d'interès i recursos del mateix, convertint-se en un punt de benvinguda per als forasters.
L’espai actuarà també com a punt de partida per als visitants del projecte Redicat, ja que aquests podran utilitzar els vestidors ja existents per canviar-se i posar-se la roba adequada per a la seva ruta de visita a les abelles i als camps de plantes mel·líferes. Un cop finalitzada la visita a Freixinet, les persones interessades podran continuar el recorregut cap a l’espai Apiària, situat a la Casa Gran del Miracle.
Joan Solà, alcalde de Riner, el Rebost serà un servei dinàmic destinat a la promoció del municipi mitjançant la divulgació dels productes locals i la cultura gastronòmica del territori, i que donarà servei tant als turistes com als habitants del municipi, i actuarà com a espai de cohesió entre la comunitat local.
Segons explica l’arquitecta Marta Solà, autora del projecte, el projecte ha permès renovar un espai de 370 m2 del Local Social i ha comportat la millora de la calefacció, de la il·luminació i de la seguretat elèctrica, i la instal·lació d aparells de refrigeració nous (nevera i congelador) per als productes alimentaris. L’accés és situat en un lateral del local, just davant de l’aparcament situat al nord de l’edifici. Els treballs s’han fet amb criteris d’accessibilitat i sostenibilitat.
Aquesta iniciativa és compartida amb altres municipis del projecte Sudsonès, com Pinós i la Molsosa, que també han habilitat espais similars. Les actuacions formen part de la creació d’un espai integrador que enllaça amb els municipis citats mitjançant “la Carrerada”, un camí tradicional que connecta els diferents punts del projecte.