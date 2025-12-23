L'Orquestra Patinfanjàs celebra Santa Cecília

Fidels a la tradició musical festiva de Solsona, els components de la Patinfanjàs van celebrar el darrer dissabte de novembre al vespre la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, que a Solsona, per costum, té lloc una setmana després de la commemoració que fa l'Orfeó Nova Solsona.
Els músics, al ritme dels pasdoble de la festa major, han fet una petita cercavila pels carrers de Solsona, precedits pel pendó de l'entitat, abans de dirigir-se al restaurant per cel·lebrar un sopar de germanor, en el qual, es bateja simbòlicament les noves incorporacions de l'orquestra d'aquell any.
Dins l'animat recorregut pels carrers de Solsona, no hi va faltar la parada a la Plaça de Sant Pere, on, davant el monument al músic i mestre Joan Roure, un dels fundadors de l'orquestra, li van interpretar un dels pasdobles festius.
L’Orquestra Patinfanjàs va néixer l’any 1976 a mans d'un grup joves de Solsona que van aprendre música expressament per tocar a les festes de la ciutat.