L'Orquestra Patinfanjàs celebra Santa Cecília

La formació musical compleix 50 anys

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 11:04

Fidels a la tradició musical festiva de Solsona, els components de la Patinfanjàs  van celebrar el darrer dissabte de novembre al vespre la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, que a Solsona, per costum, té lloc una setmana després de la commemoració que fa l'Orfeó Nova Solsona.

Els músics, al ritme dels pasdoble de la festa major, han fet una petita cercavila pels carrers de Solsona, precedits pel pendó de l'entitat, abans de dirigir-se al restaurant per cel·lebrar un sopar de germanor, en el qual, es bateja simbòlicament les noves incorporacions de l'orquestra d'aquell any.

 

  • Orquestra Patinfanjàs

Dins l'animat recorregut pels carrers de Solsona, no hi va faltar la parada a la Plaça de Sant Pere, on, davant el monument al músic i  mestre Joan Roure, un dels fundadors de l'orquestra, li van interpretar un dels pasdobles festius.

 

  • Orquestra Patinfanjàs

L’Orquestra Patinfanjàs va néixer l’any 1976 a mans d'un grup joves de Solsona que van aprendre música expressament per tocar a les festes de la ciutat.

 

 

