Ja està disponible la «Guia de serveis de Solsona i comarca 2026»

La Guia de serveis de Solsona i comarca 2026 ja es pot recollir gratuïtament als ajutantaments del Solsonès i a les dependències del Consell Comarcal. Acaba de sortir al carrer la publicació que editen anualment el Consell, l’Ajuntament de Solsona i l’Associació de Festes del Carnaval amb les dades de contacte de més de 450 empreses, establiments, professionals, entitats, serveis i organismes oficials.
La coberta presenta una proposta del dissenyador gràfic solsoní Pol Blanca Barrera, guanyador del concurs convocat el novembre passat. És un mosaic geomètric de colors vius i càlids amb icones simbòliques dels diferents serveis que es poden trobar a la comarca en àmbits tan diversos com l’habitatge, la tecnologia, la restauració, la roba o la salut, entre d’altres.
El jurat, integrat per representants de les tres parts editores, va valorar la frescor del disseny i el fet que “n’hi ha prou amb un simple cop d’ull a la coberta per saber que és la guia de serveis”. Blanca, que darrerament signa diversos cartells locals, com el del Carnaval d’enguany, el de l’última Fira de Sant Isidre i el de la Festa Major del 2024, serà premiat amb 100 euros i un lot d’entrades del Carnaval.
Transport públic i calendari de fires i festes
A més de telèfons, adreces i correus electrònics, aquesta publicació anual inclou els horaris del transport públic i el calendari de fires i festes del Solsonès, que recull més de 120 cites. En total se n’han editat 1.500 exemplars, que es reparteixen entre tots els municipis de la comarca.
La Guia de serveis de Solsona i comarca també té la seva versió virtual a www.guiadesolsona.cat, on es pot consultar tota la informació classificada per categories i municipis.