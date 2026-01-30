Solsona es dota d'una targeta d'aparcament provisional per a persones que esperen la valoració de discapacitat

L'Ajuntament de Solsona ha creat una targeta provisional d'aparcament pròpia per a persones amb grau dos o tres de dependència que es troben a l'espera de la valoració del grau de discapacitat. Aquesta iniciativa també cobreix la situació mentre no arriba la targeta definitiva que emet la Generalitat de Catalunya.
Segons va explicar en el Ple municipal d'ahir al vespre la regidora de Drets Socials, Maria Moumen, la mesura vol donar resposta als retards en els certificats de discapacitat tramitats pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, que poden suposar com a mínim un any d'espera des de la sol·licitud i, en alguns casos, fins i tot dos anys.
Cal tenir en compte que, fins que no es concedeix la valoració oficial del grau de discapacitat, les persones afectades no poden accedir a la targeta d'aparcament ordinària. És durant aquest període que, si ja tenen la sol·licitud tramitada, poden obtenir una targeta provisional a l'Ajuntament pròpia de Solsona, que només és vàlida dins del municipi amb una vigència d'un any i és renovable. Fins ara, se n'han concedit dues a petició de les persones interessades.
Segons l'alcaldessa, Judit Gisbert, aquesta iniciativa va sorgir arran de la conversa amb una família amb una persona amb discapacitat que espera la valoració. “La tardança limita que aquests ciutadans puguin fer ús dels aparcaments reservats per persones amb la seva condició. D'aquí va sortir la idea de cobrir aquest període tan llarg abans no se'ls acaba concedint el certificat. En el Ple, el grup de l'oposició Treballem per Solsona va valorar molt positivament aquesta mesura.
Requisits
Per sol·licitar aquest document, les persones interessades han de presentar una instància a l'Ajuntament en què s'hi adjunti la documentació que acrediti el grau dos o tres de dependència (resolució de la qualificació) i la tramitació de la sol·licitud de reconeixement o de revisió del grau de discapacitat (documentació de la sol·licitud).