Neix la T-Social, la targeta de transport públic que ha de beneficiar 70.000 persones

Canvis en el transport públic. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha creat la T-social, una targeta de transport que unifica els títols de tarifació de diferents municipis de les comarques de Barcelona. El nou títol està pensat per beneficiar persones grans o amb discapacitat, entre d'altres, així com els seus acompanyants, i serà un complement de la T-Mobilitat. "Estem treballant per una millora que beneficiarà unes 70.000 persones", ha explicat la presidenta de l'AMTU, Mar Molina.
Això implica que el ciutadà podrà tenir en una sola targeta les bonificacions que els siguin atorgades pel seu ajuntament i es puguin aplicar en els viatges que faci a partir de la integració de dades dels diferents municipis. Molina, que ho ha comparat amb l'antiga Targeta Rosa, això sí, integrant més municipis, un total de 21, amb l'objectiu que es pugui expandir a tota Catalunya. Es tracta, per ordre cronològic d'adhesió, de Vilafranca del Penedès, Igualada, Vic, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Martorell, Vallirana, Mollet del Vallès, Calldetenes, Sitges, Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Cabrera de Mar, Vilanova i la Geltrú, Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i Rubí.
La previsió oficial és que la targeta estigui plenament operativa el primer trimestre del 2027, una vegada es tanqui la planificació individual amb cada ajuntament. El suport físic tindrà un cost de 4,5 euros, un preu plantejat per cobrir el cost de la targeta sense que es converteixi en una barrera d'accés.
A més, la nova targeta s'incorpora als sistemes de validació sense contacte, un pas més per avançar en la substitució dels títols amb banda magnètica. "L'apagada magnètica es va provar, i passarem tots els sistemes a 'contactless', la idea és fer aquesta apagada amb la T-social directament amb el nou sistema", ha estacat la presidenta de l'AMTU.