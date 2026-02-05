Solsona FM emetrà en directe el sermó del Carnaval

Per tercer any consecutiu, el sermó satíric que repassa l’actualitat de l’últim any, es podrà escoltar també en directe per Solsona FM. Serà el diumenge 15 pels volts de 2/4 de 12 del migdia, amb la intenció que tothom el pugui escoltar fil per randa: tant el qui és a la plaça – sense que li toqui a la vora el pesat de torn que es creu que el que explica ell és més interessant i no calla en tota l’estona- com el qui no hi pot ser per motius de ressaca, mandra o altres causes justificades o injustificades.
Especial de Carnaval dels Ulls de Clio
Dimecres vinent, 11 de febrer (18h), s’estrena el capítol especial de Carnaval dels Ulls de Clio. Aquest cop seran originals i no només us perseguiran amb el micro i la càmera pels carrers de Solsona per saber com viviu la festa. S’ho han currat de valent i, a més, ens oferiran una radionovel·la amb escenes del Carnaval. No us ho perdeu!
Agenda de Carnaval
D’altra banda, a partir de dijous i fins el Dimecres de Cendra, cada dia s’emetrà l’Agenda del Carnaval, amb tota la programació detallada dels actes. Serà a ¾ d’11 del matí, ¾ de 2 del migdia, ¾ de 4 i ¾ de 7 de la tarda i també es podrà descarregar del web solsonafm.cat.
Peu de foto: una imatge del sermó 2025