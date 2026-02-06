La regidoria d’Educació de Solsona convoca una nova edició dels exàmens oficials de Cambridge

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Solsona ha fet públic el calendari vinculat a la realització a la ciutat dels exàmens oficials d’anglès de Cambridge 2026. La principal novetat és la recuperació del nivell C1 Advanced per donar resposta a la demanda registrada.
Enguany el 6 de juny la ciutat acollirà els exàmens per obtenir els certificats d’A2 KEY (KET), B1 Preliminari (KET), B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE). Abans de les inscripcions als exàmens oficials, també hi ha la possibilitat d’acudir als mock exams o proves de nivell gratuïtes, que permeten a l’estudiant orientar-se sobre el seu nivell real, familiaritzar-se amb el format de l’avaluació i preparar-se millor.
Aquestes proves es faran a les instal·lacions de l’Escola Arrels II el dissabte 7 de març, amb data límit d’inscripció el 4 de març, a través del formulari https://forms.gle/zhsEuUDkdTL7MgTt8.
A Solsona aquesta iniciativa s’organitza des de fa deu anys amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de l’anglès entre el conjunt de la població. És una aposta municipal per a facilitar que l’alumnat local pugui obtenir certificats amb reconeixement internacional sense necessitat de desplaçar-se, contribuint així a millorar les seves oportunitats formatives i laborals.
El projecte és coordinat per Maria Claret i Sara Malé, amb la col·laboració d’escoles i acadèmies, i amb l’assessorament continuat de Susan Pexton, delegada a Lleida de Cambridge. “Un dels punts forts d’adherir-se a aquests exàmens és la varietat de certificats que ofereix Cambridge Assessment English i el ventall d’alumnes de totes les edats que poden optar a aquests títols”, remarquen les coordinadores.
Sessió informativa en línia
A fi de facilitar tota la informació i aclarir dubtes, les famílies i centres preparadors interessats estan convocats a una sessió informativa en línia el proper 3 de març. L’enllaç de connexió es facilitarà amb antelació a les persones inscrites als mock exams.
L’any passat, un total de 98 persones —majoritàriament infants i joves, però també adults— van participar al simulacre d’examen, en el qual els nivells B2 First (FCE) i B1 (PET) van ser els més sol·licitats. Posteriorment, es van presentar als exàmens oficials del juny 17 candidats al B2, nou al B1 i vuit al KEY.
Proves oficials al juny
Els exàmens oficials tindran lloc el 6 de juny a l’Escola Arrels II. Els nivells convocats i els preus establerts, segons les tarifes oficials de Cambridge Lleida, són els següents,:
- A2 KET (KEY): 107 euros
- B1 Preliminary (PET): 117 euros
- B2 First (FCE): 210 euros
- C1 Advanced (CAE): 226 €
Les inscripcions es tancaran el 22 d’abril. Un cop realitzats els mock exams, l’organització es posarà en contacte amb les persones participants. Per a més informació o aclariments, es pot contactar amb la coordinació dels exàmens de Cambridge a Solsona a través del correu electrònic cambridge@ajsolsona.cat.