Societat

Lliurament de certificats als joves examinands de les proves de Cambridge a Solsona

El consistori ha recuperat aquest acte de reconeixement, que va deixar-se de fer per la pandèmia

Publicat el 30 de setembre de 2025 a les 10:16

Divendres a la tarda, 16 dels 34 infants i joves que el juny van participar a Solsona als exàmens oficials d’anglès de Cambridge van acudir a l’acte de lliurament de certificats organitzat per la regidoria d’Educació a la sala cultural de l’ajuntament.

Concretament, es van lliurar 10 certificats del nivell FCE (B2), dos del PET (B1) i quatre del KET (A2), tot i que n’hi ha més que no es van poder recollir i que les persones interessades tindran els propers dies. Van fer l’entrega la regidora d’Educació, Esther Espluga, i les coordinadores de les proves a la ciutat, Maria Claret i Sara Malé, abans de celebrar-ho al voltant d’un berenar.

Curs rere curs

Durant aquest curs es tornaran a organitzar a Solsona aquests exàmens oficials d’anglès de reconeixement internacional –més endavant s’anunciarà la data de les proves de nivell prèvies. L’Ajuntament ho impulsa des del 2016 amb l’objectiu d’incentivar l’aprenentatge de la llengua anglesa entre totes les franges d’edat. L’accessibilitat i proximitat, amb la consegüent reducció de costos, i la igualtat d’oportunitats són alguns dels factors pels quals s’aposta per aquesta iniciativa any rere any.

Es pot demanar informació sobre aquests títols i els exàmens que s’organitzen a la capital del Solsonès per mitjà del correu cambridge@ajsolsona.cat, o bé al telèfon 973480050 (ext. 134). 

