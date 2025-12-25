25 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

El millor arbre de Nadal de Catalunya, segons els lectors de Nació

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de desembre de 2025 a les 05:00

Ja tenim guanyador! Després d'un mes de votacions, els lectors de Nació han triat quin és el millor arbre de Nadal de Catalunya. El guanyador de l'edició del 2025 és el de Solsona. El 20,2% dels participants han votat per aquest arbre, que ha quedat lleugerament per davant dels segons classificats.

Efectivament, hi ha hagut un empat en la segona posició: l'arbre de Sant Celoni, al Baix Montseny, i el de Vic, a Osona, han captivat el 17% de votants. Qui tanca el top 5? L'arbre de Nadal de Berga ha rebut el suport del 9,6% dels lectors, mentre que el de Reus ha captat l'atenció del 8,5%.

Us deixem a sota les fotos de tots els arbres candidats. Gràcies per participar, un any més, al concurs. Bon Nadal!

  • Alcanar -
  • Amposta -
  • Ascó -
  • Badalona -
  • Barcelona -
  • Berga -
  • Girona -
  • L'Aldea -
  • Manresa -
  • Móra d'Ebre -
  • Reus -
  • Salou -
  • Sant Celoni -
  • Solsona, el guanyador -
  • Tarragona -
  • Tortosa -
  • Valls -
  • Vic -

Et pot interessar