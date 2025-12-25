El millor arbre de Nadal de Catalunya, segons els lectors de Nació

Ja tenim guanyador! Després d'un mes de votacions, els lectors de Nació han triat quin és el millor arbre de Nadal de Catalunya. El guanyador de l'edició del 2025 és el de Solsona. El 20,2% dels participants han votat per aquest arbre, que ha quedat lleugerament per davant dels segons classificats.
Efectivament, hi ha hagut un empat en la segona posició: l'arbre de Sant Celoni, al Baix Montseny, i el de Vic, a Osona, han captivat el 17% de votants. Qui tanca el top 5? L'arbre de Nadal de Berga ha rebut el suport del 9,6% dels lectors, mentre que el de Reus ha captat l'atenció del 8,5%.
Us deixem a sota les fotos de tots els arbres candidats. Gràcies per participar, un any més, al concurs. Bon Nadal!