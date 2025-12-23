L’escola de música Musicant estrena la seva felicitació de Nadal 2025

L’escola de música Musicant ja ho té tot preparat per compartir la seva felicitació de Nadal d’aquest 2025. Es tracta de la sisena nadala consecutiva en format videoclip que l’escola produeix per aquestes dates, una iniciativa que s’ha consolidat com una cita esperada per la comunitat educativa i el públic en general.
L’estrena del videoclip tingué lloc el passat diumenge 21, a les 20.00 h, a través dels canals d’Instagram i YouTube de l’escola.
Sis anys de nadales musicals
Fins fa sis anys, Musicant celebrava el Nadal amb un concurs de postals nadalenques, la imatge guanyadora del qual s’enviava en format físic a totes les famílies. El curs 2020-2021, en plena pandèmia i inspirant-se en les creacions col·lectives que molts músics feien des de casa amb dispositius mòbils, l’escola va apostar per un nou format: una felicitació musical enregistrada.
Des d’aleshores, aquest esperit inicial s’ha mantingut, i les imatges es continuen enregistrant en bona part amb telèfons mòbils, una tasca que recau principalment en la secretària administrativa de l’escola, Sílvia Fernández, reforçant així el caràcter proper i col·lectiu del projecte. L’edició final del vídeo s’ha realitzat durant els diferents anys per diversos professors de l’escola.
La primera nadala va partir d’un text de Roc Casagran (Poema de Nadal, 2017) i música del professor de l’escola Xavier Ventosa, compositor de totes les nadales posteriors. En les tres darreres produccions, el projecte ha incorporat una gravació professional dels instruments, a càrrec del professor i tècnic de so de l’escola Ramon Franch, així com la seva mescla.
Un procés col·lectiu
La gravació de la nadala és un procés llarg i participatiu. A mitjans de novembre s’enregistra la base instrumental, interpretada pel conjunt instrumental dels alumnes més grans de l’escola, que assagen conjuntament des del setembre. Posteriorment es graven per separat les veus solistes, els cors infantils, el cor de joves i el cor d’adults. Un cop mesclat tot el material, es realitza el videoclip amb imatges del procés de gravació.
En l’edició d’enguany hi han participat més d’un centenar d’alumnes, així com una gran La nadala d’aquest any es titula “Bous i esquelles” i està basada en el poema “Nit de Nadal” de Guerau de Liost. Musicalment, la peça comença i acaba amb un valset, mentre que la part central adopta un ritme d’ska, un estil musical d’origen jamaicà, caracteritzat pel seu ritme marcat i l’energia festiva.
La lletra parla del bou i la mula del pessebre, un element que el compositor ha aprofitat per fer un vincle musical amb Cardona, incorporant una melodia molt reconeixible de la Festa Major Cardonina, on els bous també tenen un paper destacat, especialment en el marc del centenari del Corre de Bou.
Les nadales anteriors
Aquest projecte nadalenc va començar l’any 2020 i ha anat creixent any rere any amb noves propostes musicals i literàries:
● Enfilat a la cadira (2020) – lletra: Roc Casagran
● Desembre (2021) – lletra: Miquel Martí i Pol, amb un fragment de la Marxa de Reis de Cardona
● I aquesta cançó només (2022) – lletra: Josep Maria de Sagarra, amb fragments de la nadala tradicional El noi de la mare
● Un joc de Nadal (2023) – lletra: Joana Raspall, amb una part de la cançó popular Caga tió
● És un temps de postal (2024) – lletra: Xavier Ventosa
ENLLAÇ amb totes les nadales: