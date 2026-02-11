La Casa Gran del Miracle guanya sostenibilitat i accessibilitat amb la seva rehabilitació final

La Casa Gran del Miracle, propietat de la Diputació de Lleida, serà molt més sostenible i accessible gràcies a les millores que s’implementaran en la darrera fase de la rehabilitació de l’edifici. Les obres compten amb una subvenció de 2.733.769 euros i corresponen a una convocatòria finançada per la UE a través de fons Next Generation.
El projecte contempla la renovació de la teulada i la sotacoberta, la restauració de la façana nord i de la tercera planta, la instal·lació d’escales noves i un ascensor que permetrà l’accessibilitat fins a la quarta planta, així com la creació de serveis higiènics a tots els nivells. Pel que fa a la sostenibilitat, es durà a terme l’aïllament complet de l’edifici, la climatització per aerotèrmia i l’aprofitament de les aigües pluvials per als serveis higiènics.
La diputada de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, acompanyada pel director de l’àrea, Ivan Sabaté, i l’alcalde de Riner, Joan Solà, ha pogut conèixer l’estat de les obres. En aquest sentit, Morón ha explicat que “la Casa Gran del Miracle s’ha convertit en un actiu cultural i turístic que va més enllà del municipi de Riner i projecta tot el territori. Preservar aquest patrimoni és també una manera de reforçar l’atractiu de les nostres comarques”.
De la seva banda, l’alcalde de Riner ha manifestat que “té el triple objectiu de contribuir a salvaguardar el patrimoni històric des d’un plantejament respectuós i sostenible, valoritzar un atractiu turístic de primer ordre i posar a disposició de la gent del territori un actiu que acull exposicions, fires i tot tipus d’activitats culturals, econòmiques i socials”.
La Casa Gran és una construcció que es va iniciar l’any 1532, bastida originàriament com a alberg de pelegrins i que successives reformes han donat com a resultat l’aspecte actual. Es tracta d’un edifici de la Diputació de Lleida cedit a l’Ajuntament de Riner, el qual s’ha anat recuperant per a usos cívics, turístics i culturals.