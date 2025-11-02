La Casa Gran del Miracle es convertirà en un edifici més sostenible i accessible

La Casa Gran del Santuari del Miracle, al municipi de Riner, serà molt més sostenible i accessible gràcies a les millores que s’implementaran en la darrera fase de la rehabilitació de l’edifici, actuació que començarà a les acaballes de la tardor i finalitzarà el 31 de març del 2026. Un grup de veïns ha participat aquest migdia en la visita informativa a la Casa Gran, en la que l’arquitecte Carles Pubill ha explicat els detalls de l’actuació, que compta amb una subvenció de 2.733,769 euros corresponent a una convocatòria finançada per la UE a través de fons Next Generation.
El projecte preveu la renovació de la teulada i de la sotacoberta, la restauració de la façana nord i de la 3a planta, la instal·lació d’escales noves i d’un ascensor fins a la 4a planta que farà accessibles tots els nivells i la creació de serveis higiènics a totes les plantes. En l’àmbit de la sostenibilitat, s’executarà l’aïllament de tot l’edifici, es farà climatització per aerotèrmia i es potenciarà també l’estalvi energètic amb l’aprofitament de les aigües pluvials per als serveis higiènics.
Segons explica Pubill, “es reorganitzarà i s’ampliarà l’actual museística a totes les plantes amb l’eix vertebrador del Barroc, o més concretament de com vivia la gent durant el període barroc amb la integració dels conceptes de natura, espiritualitat (religió, art i música) i gastronomia, per tal de fer una museïtzació més àgil, entenedora i atractiva”. La millora incorporarà la recreació de dues antigues celes de pelegrins.
Joan Solà, alcalde de Riner, ha asseverat que “cada cop tenim més a prop la consolidació, restauració i museïtzació de la Casa Gran del Miracle, un dels reptes més importants que ha afrontat el municipi en els darrers anys, i els reptes son per afrontar-los i fer-los realitat”. Solà ha afegit que aquest projecte “té el triple objectiu de contribuir a salvaguardar en nostre patrimoni històric des d’un plantejament respectuós i sostenible, valoritzar un atractiu turístic de primer ordre i posar a disposició de la gent del territori un actiu que acull exposicions, fires i tot tipus d’activitats culturals, econòmiques i socials”.
També s’han enumerat totes les actuacions fetes des del 2011, la consolidació i recuperació del pati renaixentista-barroc, la restauració de part de les façanes, l’eliminació de barreres arquitectòniques amb la rampa d’accés i els serveis higiènics adaptats a la planta baixa, la consolidació estructural en el forjat de la part sud de l’edifici, la museïtzació de la cuina, el foc de rotllo i les quadres, eliminació de tèrmits a tot l’edifici, la restauració i creació de motlles de guix del sostre del segle XVI o la creació de l’espai Apiària, entre altres.
Cal recordar que el projecte de la darrera fase va rebre la subvenció esmentada a través de la línia d’ajuts del Programa de Millora de la Competitivitat i de Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pel Ministerio de Industria i Turismo amb fons europeus Next Generation.
La Casa Gran és una construcció iniciat l'any 1532, bastida originàriament com alberg de pelegrins i que successives reformes han donat com a resultat l‘aspecte actual. Es tracta d’un edifici de la Diputació de Lleida cedit a l’Ajuntament de Riner, el qual l’ha anat recuperant per a usos cívics, turístics i culturals.