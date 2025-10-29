Riner instal·la dos dipòsits subterranis per reaprofitar les aigües pluvials

L’Ajuntament de Riner ha instal·lat a Freixinet
dos grans dipòsits de 7.500 i 15.000 litres per emmagatzemar l’aigua pluvial i reaprofitar-la com a aigües de reg i aigües grises a l’Escola Rural i al Local Social, equipaments situats en aquest nucli de població. Recollida dels teulats dels edificis públics de la zona, l’aigua es filtra per a l´ús dels banys d’aquests edificis i per al reg de l’arbrat de la zona. L’actuació ha contemplat també dotar la zona de l´escola de més espais d´ombra i confort climàtic. L’obra s’adreça a avançar en l’estratègia municipal de fer més eficients i sostenibles els edificis públics de Riner.
El primer dipòsit pluvial, situat a la zona d’equipaments municipals, recull les aigües de la coberta del Local Social i del magatzem municipal, i serveix per a donar servei als banys del Local Social i per al reg de les plantes, arbres i zones verdes properes. També s’ha aprofitat per ampliar la zona d’arbrat del pati exterior, entre el Local Social i els vestidors, zona habitual de trobada de la gent que utilitza el local, i de la zona d'aparcament exterior.
Riner instal·la dos dipòsits subterranis
El segon dipòsit (el més petit), construït a la zona de l’Escola Rural municipal, també serveix per donar ús als banys de l’escola i per a ús de reg dels arbres del pati i de les zones verdes properes existents i del nou arbrat que s’hi ha plantat.
El projecte té l’objectiu d’
optimitzar la gestió de l’aigua mitjançant la millora de l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d´aigua i l’aprofitament de recursos hídrics no convencionals per a usos no potables en equipaments municipals. També s’adreça a preservar la salut i la comoditat de les persones, per mitjà de l’adaptació d’edificis i zones públiques a fi de prevenir l’excés de calor i millorar l’eficiència energètica.
El projecte també ha inclòs intervencions de protecció solar i esmorteïment dels efectes de la calor a l´Escola Rural de Freixinet amb la
instal·lació d´un tendal de grans dimensions al nou terrat de planta primera i la instal·lació de cortines de protecció i filtre solar a les aules de la planta baixa i planta primera, que anteriorment no disposaven de cap sistema de protecció. Juntament amb el nou arbrat, aquesta actuació suavitzarà la calor que es produïa amb freqüència a l’interior de les aules.
Finalment, i continuant amb la millora dels serveis públics,
s’han instal·lat 2 fonts públiques, una a l´escola, principalment destinada als alumnes, i una segona amb un ús més general, ubicada al pati exterior del local social.
L’actuació
complementa altres obres de caràcter mediambiental que es fan a Riner, com la construcció d’una caldera de biomassa, ja enllestida, que substitueix tres antigues calderes de gasoil que donaven servei a l’Escola Rural, al Local Social i als vestidors municipals. Més endavant s’iniciaran altres projectes de col·locació de plaques fotovoltaiques a les cobertes dels locals municipals, que complementaran la il·luminació solar ja instal·lada.
El cost total l’obra ha estat de 119.725,54 euros. El projecte ha comptat amb l’ajut de la Generalitat en el marc de les Subvencions als Ens Locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025, promogudes pel Departament d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.