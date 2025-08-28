Finalitza el programa estiuenc «Riner és cultura» amb 25 actes i 1800 assistents

El programa estiuenc “Riner és Cultura” ha finalitzat aquest mes d’agost amb un total de 1.800 assistents (300 més que l’any passat), que han concorregut als 25 actes culturals i lúdics organitzats al municipi del Solsonès. El programa té lloc entre juny i agost i inclou actes de caire musical (amb concerts de música antiga, música barroca, jazz llatí i maridatges musicals amb gastronomia), representacions de teatre, cinema, visites guiades, trobades festives, exposicions, activitats infantils i debats. Els actes tenen lloc al Santuari del Miracle i a altres indrets del municipi com són els nuclis de Su, Freixinet i Santa Susanna. “Riner és Cultura” està organitzat per l’Ajuntament, en col·laboració amb altres entitats.
L’alcalde de Riner, Joan Solà, destaca la varietat d’actes celebrats en el marc del programa, així com en l’increment de públic, i ha afirmat que la proposta “té el doble objectiu d’apropar la cultura, que és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país, a un micropoble com és Riner, i d’afavorir la presència al nostre municipi de visitants d’altres contrades”. Aquest darrer factor, segons Solà, constitueix un motor de promoció turística i econòmica del territori, ja que els visitants coneixen el patrimoni monumental rinerenc i dinamitzen serveis locals com restaurants, allotjaments i comerços.
Entres les activitats celebrades enguany destaquen els 9 concerts dels cicles Itinera, Espurnes Barroques i FeMap, i els protagonitzats per l’Orquestra del Miracle, l’Orquestra Andreví de Cervera i l’AIMS; el Cabaret Pagès de l’Esperanceta; les visites guiades al territori i els tallers de natura i de ball. També cal citar l’exposició “Temps de torres, Riner medieval”, que recull objectes inèdits de la història del municipi i de la comarca del Solsonès; la taula rodona “La importància de la cultura als micropobles”, i les activitats de la Casa d’Espiritualitat del Miracle.
Quant a les celebracions populars cal incidir en la recuperació de la Festa de l’Adesiara, celebrada el 7 de juny a Freixinet, així com la revetlla de Sant Joan i les festes majors del Miracle, Freixinet, Santa Susanna i Su. El “Cinema a la fresca” també va tenir el seu espai el 23 d’agost a Freixinet.