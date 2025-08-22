Comença el cicle «Cultura a Llobera»

L’Ajuntament de Llobera organitzarà tres espectacles culturals dins el cicle Cultura a Llobera, en diversos punts emblemàtics del municipi.
Obrirà el cicle la trompetista i cantant Alba Careta, acompanyada del productor Henrio i del guitarrista Santi Careta, amb l’espectacle Udolç, basat en cançons de bressol de tradició oral, arranjades de forma delicada i personal. Serà davant de l’església de Sant Pere de Llobera, el divendres 5 de setembre a 2/4 de 8 del vespre.
La segona actuació serà a càrrec de la cantautora Mar Pujol, que presentarà el seu primer disc Cançons de rebost, acompanyada amb la guitarra i un violoncel. Serà el divendres 19 de setembre al peu de la Torre de Peracamps, també a 2/4 de 8.
I finalment, dins el marc de la Fira de l’Empelt, tindrem l’espectacle infantil de titelles NUMA, a càrrec de la Companyia Teatre Nu. NUMA és una obra que combina titelles, actors i música, que ens parla de la generositat, de la necessitat de crear i de compartir.
El cicle compta amb la col·laboració de l’Associació Cultural de Llobera, la comissió organitzadora de la Fira de l’Empelt i amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.