Nova temporada cultural estiu/tardor 2025 a Castellar de la Ribera

Enguany, la primera proposta cultural serà el ja tradicional concert de L’AIMS Festival, l’esdeveniment cultural més internacional de la nostra comarca que ens portarà joves talents d’arreu del món. Serà el dimecres 6 d’agost, a les 21h, a Sant Andreu de Clarà. El preu és de 10€ i gratuït per a menors de 18 anys.

El diumenge 31 d’agost, a les 18h, a la recentment restaurada rectoria de Sant Pere de Castellar de la Ribera, gaudirem d’una gran gala d’òpera amb el baríton Toni Marsol i el baix Josep Ferrer, on ens acompanyarà el so magnífic del piano de cua, a càrrec de la pianista Seon Hee Myong. El preu és de 10€ i gratuït per a menors de 18 anys. L’aforament és limitat: 40 localitats amb visibilitat a l’escenari i 40 sense.

El divendres 19 de setembre, a les 20h, al Local Social de Castellar de la Ribera l’escriptor Jaume Capsada, compartirà amb nosaltres el seu llibre de relats AL PAÍS DELS UNGRUS, guanyador del Premi Recvll de Narració "Joaquim Ruyra" 2024. L'acte estarà presentat per Xavier Solé Pla i és d’entrada gratuïta per a tothom.

A l’octubre hi haurà dues noves propostes: La primera serà el dissabte 4 d’octubre, a les 20h, al Local Social de Castellar de la Ribera. Humor Cara a Cara, una divertida vetllada d’humor protagonitzada per l’actriu còmica Mayte Carreras. El preu és de 10€ i gratuït per a menors de 18 anys. L’aforament està limitat a 80 persones.

La segona proposta de l’octubre serà el divendres 17, a les 20h, al Local Social de Castellar de la Ribera amb la presentació del llibre de caràcter autobiogràfic PERÒ TOT VA BÉ. de M. Rosa Serra. A la presentació, l’autora estarà acompanyada per Júlia Serra i Concep Argerich. L’entrada serà gratuïta per a tothom.

Podeu comprar les entrades a la taquilla del lloc de cada espectacle, a partir d’una hora abans de l’inici. Us recomanem la compra d’entrades anticipades, a través d’internet, al següent enllaç: https://entradessolsones.com/

Per més informació, us podeu adreçar a: Ajuntament de Castellar de la Ribera https://castellarribera.ddl.net/

Telèfon: 973 48 16 40 ajuntament@castellarribera.ddl.net

Oficina de Turisme del Solsonès

Ctra. de Bassella, 1, Solsona - Telèfon: 973 48 23 10

Des de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera volen donar les gràcies al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El seu suport fa possible aquesta nova temporada d’activitats al poble.